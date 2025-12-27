Samsung rozbije bank tym telefonem i wyprzedzi Apple
Wiecie, jaki jest problem każdego Folda? Po rozłożeniu trzeba je jeszcze przekręcić na bok, by mieć choć trochę panoramiczny ekran. Nowy model Samsunga zmieni to raz na zawsze i będzie przyjemnie malutki.
Samsung Galaxy Wide Fold - czy jakoś tak
Czym różni się Samsung Wide Fold od dotychczasowych modeli Z Fold? Przede wszystkim zmienia się proporcja urządzenia. Podczas gdy obecny Galaxy Z Fold7 wyposażony jest w ekran wewnętrzny o wymiarach 8 cali ze współczynnikiem proporcji 20:18, Wide Fold będzie posiadać ekran 7,6 cala z proporcją 4:3. To samo dotyczy planowanego na jesień 2026 roku iPhone'a Fold – Apple planuje wyświetlacz 7,58 cala również w formacie 4:3. Samsung po lewej, Apple po prawej:
Zamiast długiej "sztachety", złożony Fold będzie teraz bardziej kwadratowy i zarazem bardziej panoramiczny po rozłożeniu. I w moim odczuciu to ma większy sens. Wyświetlacz zewnętrzny Samsung Wide Fold będzie mierzyć 5,4 cala i będzie krótszy i szerszy w przeciwieństwie do tradycyjnego Galaxy Z Fold7 z ekranem 6,5 cala. iPhone Fold z zewnątrz zaoferuje nieco mniej, 5,35 cala, ale to głównie efekt większych zaokrągleń narożników.
W przeciwieństwie do Galaxy S25 Edge, Samsung raczej nie wypstryka się ze swojej nowości już tej wiosny, lecz poczeka do wakacji lub nawet jesieni. Apple i Samsung zaczną walczyć o pozycję w niezagospodarowanej do tej pory przez Apple'a kategorii, a całą branżę rozkładanych telefonów czekać może wyraźne ożywienie.