Samsung rozbije bank tym telefonem i wyprzedzi Apple

Samsung Galaxy Wide Fold - czy jakoś tak

Czym różni się Samsung Wide Fold od dotychczasowych modeli Z Fold? Przede wszystkim zmienia się proporcja urządzenia. Podczas gdy obecny Galaxy Z Fold7 wyposażony jest w ekran wewnętrzny o wymiarach 8 cali ze współczynnikiem proporcji 20:18, Wide Fold będzie posiadać ekran 7,6 cala z proporcją 4:3. To samo dotyczy planowanego na jesień 2026 roku iPhone'a Fold – Apple planuje wyświetlacz 7,58 cala również w formacie 4:3. Samsung po lewej, Apple po prawej:

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast długiej "sztachety", złożony Fold będzie teraz bardziej kwadratowy i zarazem bardziej panoramiczny po rozłożeniu. I w moim odczuciu to ma większy sens. Wyświetlacz zewnętrzny Samsung Wide Fold będzie mierzyć 5,4 cala i będzie krótszy i szerszy w przeciwieństwie do tradycyjnego Galaxy Z Fold7 z ekranem 6,5 cala. iPhone Fold z zewnątrz zaoferuje nieco mniej, 5,35 cala, ale to głównie efekt większych zaokrągleń narożników.