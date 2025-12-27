Sprzęt

Samsung rozbije bank tym telefonem i wyprzedzi Apple

Wiecie, jaki jest problem każdego Folda? Po rozłożeniu trzeba je jeszcze przekręcić na bok, by mieć choć trochę panoramiczny ekran. Nowy model Samsunga zmieni to raz na zawsze i będzie przyjemnie malutki.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 17:02
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung rozbije bank tym telefonem i wyprzedzi Apple

Samsung Galaxy Wide Fold - czy jakoś tak

Czym różni się Samsung Wide Fold od dotychczasowych modeli Z Fold? Przede wszystkim zmienia się proporcja urządzenia. Podczas gdy obecny Galaxy Z Fold7 wyposażony jest w ekran wewnętrzny o wymiarach 8 cali ze współczynnikiem proporcji 20:18, Wide Fold będzie posiadać ekran 7,6 cala z proporcją 4:3. To samo dotyczy planowanego na jesień 2026 roku iPhone'a Fold – Apple planuje wyświetlacz 7,58 cala również w formacie 4:3. Samsung po lewej, Apple po prawej:

Dalsza część tekstu pod wideo

Zamiast długiej "sztachety", złożony Fold będzie teraz bardziej kwadratowy i zarazem bardziej panoramiczny po rozłożeniu. I w moim odczuciu to ma większy sens. Wyświetlacz zewnętrzny Samsung Wide Fold będzie mierzyć 5,4 cala i będzie krótszy i szerszy w przeciwieństwie do tradycyjnego Galaxy Z Fold7 z ekranem 6,5 cala. iPhone Fold z zewnątrz zaoferuje nieco mniej, 5,35 cala, ale to głównie efekt większych zaokrągleń narożników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
Smartfon SAMSUNG Galaxy A36 (w promocji zyskaj drugi smartfon Samsung) 5G 6/128GB 6.7" 120Hz Fioletowy SM-A366
0 zł
1399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A175
Smartfon SAMSUNG Galaxy A17 4/128GB 6.7" 90Hz Czarny SM-A175
0 zł
734 zł - najniższa cena
Kup teraz 734 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Srebrny
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Advertisement

W przeciwieństwie do Galaxy S25 Edge, Samsung raczej nie wypstryka się ze swojej nowości już tej wiosny, lecz poczeka do wakacji lub nawet jesieni. Apple i Samsung zaczną walczyć o pozycję w niezagospodarowanej do tej pory przez Apple'a kategorii, a całą branżę rozkładanych telefonów czekać może wyraźne ożywienie.

Image
telepolis
samsung Apple iPhone Fold Samsung Galaxy Wide Fold
Zródła zdjęć: Gizmochina
Źródła tekstu: Gizmochina, oprac. wł