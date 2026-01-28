Samsung stworzył nowy ekran. Fitoplankton zamiast plastiku

Obudowa z morskich organizmów

Samsung ogłosił globalną premierę 13-calowego modelu Color E-Paper o oznaczeniu EM13DX. Jest to pierwsze na świecie urządzenie tego typu z obudową wykonaną z biożywicy pochodzącej z fitoplanktonu. Producent chwali się, że materiał ten pozwala na znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji.

Organizacja certyfikująca UL zweryfikowała skład obudowy nowego wyświetlacza. Składa się ona w 45% z plastiku pochodzącego z recyklingu oraz w 10% z biożywicy opartej na fitoplanktonie. Zastąpienie tradycyjnych tworzyw ropopochodnych pozwoliło zredukować ślad węglowy produkcji o ponad 40%. Opakowanie produktu wykonano w całości z papieru.

Cyfrowy zamiennik kartki A4

Nowy model jest najmniejszym urządzeniem w serii Color E-Paper. Jego wymiary i proporcje są zbliżone do standardowej kartki papieru formatu A4. Ekran oferuje rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli przy proporcjach 4:3.

Urządzenie zaprojektowano jako alternatywę dla plakatów i ulotek w sklepach czy biurach. Konstrukcja ma grubość 17,9 mm i waży 0,9 kg wraz z baterią. Ułatwia to montaż na półkach, ladach czy drzwiach. Specjalne algorytmy przetwarzania obrazu mają zapewniać wygląd zbliżony do tradycyjnego druku poprzez wygładzanie przejść tonalnych.

Energia tylko przy odświeżaniu

Kluczową cechą technologii e-papieru jest sposób zarządzania energią. Wyświetlacz nie pobiera prądu podczas prezentowania statycznego obrazu. Zużycie energii następuje wyłącznie w momencie zmiany treści. Pozwala to na długą pracę bez stałego podłączenia do zasilania.

Model EM13DX posiada wbudowany akumulator oraz port USB-C. Obsługa urządzenia odbywa się zdalnie. Pracownicy mogą zmieniać wyświetlane treści za pomocą aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS. Wyświetlacz współpracuje także z chmurową platformą Samsung VXT do zarządzania flotą urządzeń.