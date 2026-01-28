Samsung stworzył nowy ekran. Fitoplankton zamiast plastiku
Koreański producent rozszerza ofertę cyfrowych zamienników papieru o nowy model. Urządzenie przyciąga uwagę nietypowym składem obudowy i zerowym poborem prądu przy wyświetlaniu stałego obrazu.
Obudowa z morskich organizmów
Samsung ogłosił globalną premierę 13-calowego modelu Color E-Paper o oznaczeniu EM13DX. Jest to pierwsze na świecie urządzenie tego typu z obudową wykonaną z biożywicy pochodzącej z fitoplanktonu. Producent chwali się, że materiał ten pozwala na znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji.
Organizacja certyfikująca UL zweryfikowała skład obudowy nowego wyświetlacza. Składa się ona w 45% z plastiku pochodzącego z recyklingu oraz w 10% z biożywicy opartej na fitoplanktonie. Zastąpienie tradycyjnych tworzyw ropopochodnych pozwoliło zredukować ślad węglowy produkcji o ponad 40%. Opakowanie produktu wykonano w całości z papieru.
Cyfrowy zamiennik kartki A4
Nowy model jest najmniejszym urządzeniem w serii Color E-Paper. Jego wymiary i proporcje są zbliżone do standardowej kartki papieru formatu A4. Ekran oferuje rozdzielczość 1600 x 1200 pikseli przy proporcjach 4:3.
Urządzenie zaprojektowano jako alternatywę dla plakatów i ulotek w sklepach czy biurach. Konstrukcja ma grubość 17,9 mm i waży 0,9 kg wraz z baterią. Ułatwia to montaż na półkach, ladach czy drzwiach. Specjalne algorytmy przetwarzania obrazu mają zapewniać wygląd zbliżony do tradycyjnego druku poprzez wygładzanie przejść tonalnych.
Energia tylko przy odświeżaniu
Kluczową cechą technologii e-papieru jest sposób zarządzania energią. Wyświetlacz nie pobiera prądu podczas prezentowania statycznego obrazu. Zużycie energii następuje wyłącznie w momencie zmiany treści. Pozwala to na długą pracę bez stałego podłączenia do zasilania.
Model EM13DX posiada wbudowany akumulator oraz port USB-C. Obsługa urządzenia odbywa się zdalnie. Pracownicy mogą zmieniać wyświetlane treści za pomocą aplikacji mobilnej na systemy Android oraz iOS. Wyświetlacz współpracuje także z chmurową platformą Samsung VXT do zarządzania flotą urządzeń.
Kolejnym krokiem w rozwoju tej technologii będzie premiera modelu 20-calowego. Samsung zapowiedział jego prezentację na targach ISE 2026 w Barcelonie na początku lutego. Obecnie Samsung posiada ponad 36% udziału w globalnym rynku wyświetlaczy komercyjnych.