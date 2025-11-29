Samsung ma nowe pamięci. Tego potrzebuje dzisiejszy rynek

Koreańczycy mają na styczniowych targach CES 2026 pokazać między innymi nowe pamięci LPDDR6. Jednak nie jest to jedyna nowość, nad którą pracują w fabrykach Samsunga. Najnowszy dokument ujawnia, że inżynierom udało się stworzyć pamięci NAND nowej generacji.

Nowe pamięci Samsunga

Praca na ten temat o tytule "Ferroelectric Transistor for Low-Power NAND Flash Memory", podpisana przez 34 naukowców, została opublikowana w prestiżowym magazynie Nature.

Dotyczy ona badań nad półprzewodnikami tlenkowymi. W teorii nie nadają się one do układów o wysokiej wydajności ze względu na wysokie napięcie progowe. Jednak naukowcy, dzięki tej technologii, znaleźli inne rozwiązanie, które ma być katalizatorem do zmniejszenia zużycia energii pamięci NAND.

Dzięki temu udało się stworzyć pamięci NAND, które mają zużywać aż o 96 proc. mniej energii od standardowych układów pamięci masowej. To niezwykle ważne zarówno w przypadku rynku smartfonów, jak i rosnącego zapotrzebowania na pamięci do centrów danych. Co prawda pamięci NAND nie są najbardziej prądożernym elementem, ale tak duże ograniczenie zużycia energii i tak będzie miało kolosalny wpływ na pracę wielu urządzeń.