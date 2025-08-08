Samsung szykuje nowe tablety. Znamy ich specyfikację i ceny

Trzy modele, jedna premiera

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji tabletów Galaxy Tab. Według najnowszych przecieków, które potwierdziły się u kilku źródeł, premiera odbędzie się na początku września 2025 roku. Nowe urządzenia to: flagowy Galaxy Tab S11 Ultra, standardowy Galaxy Tab S11 oraz Galaxy Tab S10 Lite. Ten ostatni pojawia się dość niespodziewanie jako tańsza alternatywa.

Galaxy Tab S11 Ultra – gigant z 1 TB pamięci

Najmocniejszy z nowych modeli, Galaxy Tab S11 Ultra, będzie wyposażony w ogromny wyświetlacz 14,6” AMOLED o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli. W środku znajdziemy procesor MediaTek MT6991, do 16 GB RAM-u i nawet 1 TB pamięci masowej. Akumulator o pojemności 11600 mAh, cztery głośniki i obsługa Wi-Fi 7 czynią z niego multimedialną bestię. Urządzenie ma być dostępne w wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi + 5G.

Galaxy Tab S11 – mocny środek

Galaxy Tab S11 to mniejszy brat Ultry, ale nadal z górnej półki. Oferuje 11-calowy wyświetlacz AMOLED (2560 x 1600 pikseli), ten sam procesor i 12 GB RAM-u w każdej wersji. Warianty pamięci masowej obejmują 128, 256 i 512 GB. Bateria ma pojemność 8400 mAh, a szybkie ładowanie ponownie osiąga 45 W. Tu również możemy liczyć na wersje Wi-Fi i 5G.

Galaxy Tab S10 Lite – budżetowa nowość

Największym zaskoczeniem jest Galaxy Tab S10 Lite. To model skierowany do mniej wymagających użytkowników, ale z przyzwoitą specyfikacją. Mamy tu wyświetlacz 10,9" (2112 x 1320), procesor Exynos 1380 i baterię 8000 mAh. Wersje pamięci to 6/128 GB i 8/256 GB, a łączność – Wi-Fi lub Wi-Fi + 5G.

Tablet ma tylko dwa głośniki i słabszy aparat, ale za to niższą cenę.

Więcej szczegółów dotyczących specyfikacji nadchodzących tabletów można znaleźć w tabeli poniżej.

Specyfikacja Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Lite Wymiary 253,8 x 165,3 x 5,5 mm 326,7 x 208,3 x 5,5 mm 254,3 x 165,8 x 6,6 mm Masa 482 g 692 g 524 g Ekran 11" AMOLED,

2560 x 1600 14,6" AMOLED,

2960 x 1848 10,9", 2112 x 1320 Pamięć RAM 12 GB 12 / 16 GB 6 / 8 GB Pamięć masowa 128 / 256 / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 / 256 GB Procesor MediaTek MT6991 MediaTek MT6991 Exynos 1380 Główny aparat 13 Mpix 13 Mpix 8 Mpix Przedni aparat 12 Mpix 12 Mpix 5 Mpix Audio 4 głośniki 4 głośniki 2 głośniki Łączność Wi-Fi 6E, BT 5.4 / 5G Wi-Fi 7, BT 5.4 / 5G Wi-Fi 6, BT 5.3 / 5G Bateria 8400 mAh 11600 mAh 8000 mAh Moc ładowania 45 W 45 W 25 W S-Pen Tak Tak Tak Pokaż więcej

Nowe kolory, ten sam styl

Wszystkie trzy tablety pojawią się w klasycznych kolorach: szarym i srebrnym. Dodatkowo, Galaxy Tab S10 Lite zyska wariant czerwony, dostępny w wybranych kanałach sprzedaży. Wizualnie urządzenia zachowują stylistykę poprzednich generacji, choć w Galaxy Tab S11 Ultra zauważalnie zmniejszono przednią ramkę i zmodyfikowano moduł aparatów.

Premiera i ceny

Choć Samsung nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty, wszystkie znaki wskazują, że premiera odbędzie się 4 lub 5 września 2025 roku. Możliwe, że wydarzenie to odbędzie się podczas targów IFA w Berlinie. Jeśli chodzi o ceny w Europie, to mają one wyglądać tak: