Sprzęt

Samsung szykuje nowe tablety. Znamy ich specyfikację i ceny

Samsung nie zwalnia tempa i planuje premierę trzech nowych tabletów: Galaxy Tab S11, Tab S11 Ultra i... Galaxy Tab S10 Lite. Ujawniono szczegóły specyfikacji i europejskie ceny.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:53
0
Trzy modele, jedna premiera

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji tabletów Galaxy Tab. Według najnowszych przecieków, które potwierdziły się u kilku źródeł, premiera odbędzie się na początku września 2025 roku. Nowe urządzenia to: flagowy Galaxy Tab S11 Ultra, standardowy Galaxy Tab S11 oraz Galaxy Tab S10 Lite. Ten ostatni pojawia się dość niespodziewanie jako tańsza alternatywa.

Galaxy Tab S11 Ultra – gigant z 1 TB pamięci

Najmocniejszy z nowych modeli, Galaxy Tab S11 Ultra, będzie wyposażony w ogromny wyświetlacz 14,6” AMOLED o rozdzielczości 2960 x 1848 pikseli. W środku znajdziemy procesor MediaTek MT6991, do 16 GB RAM-u i nawet 1 TB pamięci masowej. Akumulator o pojemności 11600 mAh, cztery głośniki i obsługa Wi-Fi 7 czynią z niego multimedialną bestię. Urządzenie ma być dostępne w wersjach Wi-Fi oraz Wi-Fi + 5G.

Galaxy Tab S11 – mocny środek

Galaxy Tab S11 to mniejszy brat Ultry, ale nadal z górnej półki. Oferuje 11-calowy wyświetlacz AMOLED (2560 x 1600 pikseli), ten sam procesor i 12 GB RAM-u w każdej wersji. Warianty pamięci masowej obejmują 128, 256 i 512 GB. Bateria ma pojemność 8400 mAh, a szybkie ładowanie ponownie osiąga 45 W. Tu również możemy liczyć na wersje Wi-Fi i 5G.

Galaxy Tab S10 Lite – budżetowa nowość

Największym zaskoczeniem jest Galaxy Tab S10 Lite. To model skierowany do mniej wymagających użytkowników, ale z przyzwoitą specyfikacją. Mamy tu wyświetlacz 10,9" (2112 x 1320), procesor Exynos 1380 i baterię 8000 mAh. Wersje pamięci to 6/128 GB i 8/256 GB, a łączność – Wi-Fi lub Wi-Fi + 5G.

Tablet ma tylko dwa głośniki i słabszy aparat, ale za to niższą cenę.

Więcej szczegółów dotyczących specyfikacji nadchodzących tabletów można znaleźć w tabeli poniżej.

Specyfikacja Galaxy Tab S11 Galaxy Tab S11 Ultra Galaxy Tab S10 Lite
Wymiary 253,8 x 165,3 x 5,5 mm 326,7 x 208,3 x 5,5 mm 254,3 x 165,8 x 6,6 mm
Masa 482 g 692 g 524 g
Ekran 11" AMOLED,
2560 x 1600		 14,6" AMOLED,
2960 x 1848		 10,9", 2112 x 1320
Pamięć RAM 12 GB 12  / 16 GB 6 / 8 GB
Pamięć masowa 128 / 256 / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB 128 / 256 GB
Procesor MediaTek MT6991 MediaTek MT6991 Exynos 1380
Główny aparat 13 Mpix 13 Mpix 8 Mpix
Przedni aparat 12 Mpix 12 Mpix 5 Mpix
Audio 4 głośniki 4 głośniki 2 głośniki
Łączność Wi-Fi 6E, BT 5.4 / 5G Wi-Fi 7, BT 5.4 / 5G Wi-Fi 6, BT 5.3 / 5G
Bateria 8400 mAh 11600 mAh 8000 mAh
Moc ładowania 45 W 45 W 25 W
S-Pen Tak Tak Tak
Nowe kolory, ten sam styl

Wszystkie trzy tablety pojawią się w klasycznych kolorach: szarym i srebrnym. Dodatkowo, Galaxy Tab S10 Lite zyska wariant czerwony, dostępny w wybranych kanałach sprzedaży. Wizualnie urządzenia zachowują stylistykę poprzednich generacji, choć w Galaxy Tab S11 Ultra zauważalnie zmniejszono przednią ramkę i zmodyfikowano moduł aparatów.

Premiera i ceny

Choć Samsung nie ogłosił jeszcze oficjalnej daty, wszystkie znaki wskazują, że premiera odbędzie się 4 lub 5 września 2025 roku. Możliwe, że wydarzenie to odbędzie się podczas targów IFA w Berlinie. Jeśli chodzi o ceny w Europie, to mają one wyglądać tak:

  • Samsung Galaxy Tab S11:
    • 12/128 GB Wi-Fi – 899 euro (3819 zł),
    • 12/128 GB Wi-Fi + 5G – 1049 euro (4456 zł),
    • 12/256 GB Wi-Fi – 959 euro (4073 zł),
    • 12/256 GB Wi-Fi + 5G – 1109 euro (4711),
    • 12/512 GB Wi-Fi – 1079 euro (4584 zł),
  • Samsung Galaxy Tab S11 Ultra:
    • 12/256 GB Wi-Fi – 1339 euro (5688 zł),
    • 12/256 GB Wi-Fi + 5G – 1489 euro (6325 zł),
    • 12/512 GB Wi-Fi – 1459 euro (6918 zł),
    • 12/512 GB Wi-Fi + 5G – 1609 euro (6835 zł),
    • 16 GB/1 TB Wi-Fi – 1759 euro (7470 zł),
  • Samsung Galaxy S10 Lite:
    • 6/128 GB Wi-Fi – 399 euro (1694 zł),
    • 6/128 GB Wi-Fi + 5G – 459 euro (1950 zł),
    • 8/256 GB Wi-Fi – 469 euro (1992 zł),
    • 8/256 GB Wi-Fi + 5G – 529 euro (2247 zł).
Zródła zdjęć: Samsung
Źródła tekstu: Dealabs