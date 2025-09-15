Samsung Galaxy Tab A11 oficjalnie. Tani tablet z ekranem 90 Hz

Skromna premiera, mocna specyfikacja

Galaxy Tab A11 pojawił się nie na globalnej konferencji, lecz na stronie biznesowej Samsunga w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Producent nie zrobił wokół niego żadnego szumu, a mimo to sprzęt przyciąga uwagę.

Tablet ma wyświetlacz TFT o przekątnej 8,7 cala, rozdzielczości 1340 x 800 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Do tego użytkownik może wybrać wersję z 4 lub 8 GB RAM-u oraz 64 lub 128 GB pamięci masowej. Na plus jest obsługa kart microSD do 2 TB.

Prosty tablet do codziennych zadań

Samsung wyposażył Galaxy Tab A11 w baterię 5100 mAh, dwa głośniki z Dolby Audio i gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Z tyłu znajduje się aparat 8 Mpix z autofokusem, a z przodu aparat 5 Mpix do wideorozmów.

Urządzenie waży 337 gramów, ma 8 mm grubości i trafi do sprzedaży w kolorze srebrnym oraz szarym. W podstawowej wersji zaoferuje łączność Wi-Fi i Bluetooth 5.3, a dla chętnych dostępna będzie także opcja z LTE.

Ile będzie kosztował Galaxy Tab A11?

Na razie Samsung nie podał ceny nowego tabletu. Jednak wiarygodne źródła mówią o 199,99 euro w Europie za wersję 4/64 GB (850 zł). To poziom identyczny jak w przypadku Galaxy Tab A9 sprzed dwóch lat.

Galaxy Tab A11 trafi do sklepów napędzany układem MediaTek Helio G99 i pracujący pod kontrolą systemu Androidem 15.

Co z Galaxy Tab A11+?

Obok zwykłej wersji, Samsung szykuje też większy model Galaxy Tab A11+. Ten tablet ma mieć 11-calowy wyświetlacz 90 Hz, układ MediaTek Dimensity 7300 i co najmniej 6 GB RAM-u oraz 128 GB pamięci masowej.