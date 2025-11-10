Samsung Galaxy S26 bez rewolucji w aparatach. Niepokojące doniesienia
Co nowego przyniesie seria Samsung Galaxy S26? Kolejne doniesienia potwierdzają, że rewolucyjnych zmian nie należy oczekiwać.
Według najnowszych doniesień podawanych przez leakstera Ice Universe (Phone Art), smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ oraz Galaxy S26 Ultra powtórzą sprawdzoną konfigurację aparatu z obecnej generacji S25 – przynajmniej jeśli chodzi o jednostkę z teleobiektywem.
Wedlu Ice Universe wszystkie trzy modele mają otrzymać aparat tele z sensorem ISOCELL o rozdzielczości 10 Mpix, wielkości 1/3,94 cala, z pikselem 1,0 μm oraz obiektywem o przysłonie f/2.4 (kąt widzenia 36°). Pozwoli to na uzyskanie zoomu optycznego 3x. Taką specyfikację znamy już z Galaxy S25 i S25+, z czego wynika, że Samsung nie planuje przełomowych zmian – zabraknie m.in. technologii łączenia pikseli czy zauważalnie lepszego zoomu cyfrowego. Co jednak ciekawe, źródło przekonuje, że nie jest to dokładnie ten sam sensor, lecz nowa matryca, ale o takich samych parametrach.
I can say with certainty that the Samsung Galaxy S26, S26+, and S26 Ultra all use the same 3x camera specification, which is as follows:— PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025
3x camera : 10MP , ISOCELL , 1/3.94" , 1.0μm , F2.4，36°
Its effective pixel count is 10MP, not 12MP.
Please take a screenshot and save it for… pic.twitter.com/PJoJOLLrQY
Ice Universe podkreśla, że rzeczywista liczba efektywnych pikseli pozostaje na poziomie 10 Mpix – wcześniejsze plotki o sensorze 12 Mpix okazują się więc nieścisłe. To oznacza, że na tle zwłaszcza chińskiej konkurencji, która stawia na nowe rozwiązania i bardziej zaawansowane sensory, seria S26 zaprezentuje się dość skromnie.
Jedną z drobnych i godnych uwagi zmian jest zwiększenie ogniskowej głównego aparatu S26 Ultra z 23 mm do 24 mm oraz 5-krotnego zoomu ze 115 mm do 120 mm
Innym, interesującym spostrzeżeniem leakstera jest to, że otwór na przedni aparat w Samsungu Galaxy S26 Ultra jest zauważalnie większy niż w S25 Ultra – ma mieć średnicę 4 mm. To największe wycięcie, jakie kiedykolwiek zastosowano w modelach Samsung Ultra. Nie oznacza to jednak, że zmieni się aparat.
💥💥💥I’m about to reveal an exclusive detail that has never been mentioned before:— PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025
The front camera hole on the Samsung Galaxy S26 Ultra is noticeably larger than on the S25 Ultra—reaching a diameter of 4mm. This is the biggest hole ever used on any Samsung Ultra model, even… pic.twitter.com/vdustFyIDW
Według najnowszych doniesień z Korei seria Galaxy S26 zadebiutuje pod koniec stycznia, a do sklepów wkroczy na początku lutego. Wcześniej pojawiały się spekulacje, że smartfony trafią na rynek dopiero w marcu, jednak chyba nie trzeba będzie tyle czekać.