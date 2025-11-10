Samsung Galaxy S26 bez rewolucji w aparatach. Niepokojące doniesienia

Według najnowszych doniesień podawanych przez leakstera Ice Universe (Phone Art), smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ oraz Galaxy S26 Ultra powtórzą sprawdzoną konfigurację aparatu z obecnej generacji S25 – przynajmniej jeśli chodzi o jednostkę z teleobiektywem.

Wedlu Ice Universe wszystkie trzy modele mają otrzymać aparat tele z sensorem ISOCELL o rozdzielczości 10 Mpix, wielkości 1/3,94 cala, z pikselem 1,0 μm oraz obiektywem o przysłonie f/2.4 (kąt widzenia 36°). Pozwoli to na uzyskanie zoomu optycznego 3x. Taką specyfikację znamy już z Galaxy S25 i S25+, z czego wynika, że Samsung nie planuje przełomowych zmian – zabraknie m.in. technologii łączenia pikseli czy zauważalnie lepszego zoomu cyfrowego. Co jednak ciekawe, źródło przekonuje, że nie jest to dokładnie ten sam sensor, lecz nowa matryca, ale o takich samych parametrach.

I can say with certainty that the Samsung Galaxy S26, S26+, and S26 Ultra all use the same 3x camera specification, which is as follows:

3x camera : 10MP , ISOCELL , 1/3.94" , 1.0μm , F2.4，36°

Its effective pixel count is 10MP, not 12MP.

Please take a screenshot and save it for… pic.twitter.com/PJoJOLLrQY — PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025

Ice Universe podkreśla, że rzeczywista liczba efektywnych pikseli pozostaje na poziomie 10 Mpix – wcześniejsze plotki o sensorze 12 Mpix okazują się więc nieścisłe. To oznacza, że na tle zwłaszcza chińskiej konkurencji, która stawia na nowe rozwiązania i bardziej zaawansowane sensory, seria S26 zaprezentuje się dość skromnie.

Jedną z drobnych i godnych uwagi zmian jest zwiększenie ogniskowej głównego aparatu S26 Ultra z 23 mm do 24 mm oraz 5-krotnego zoomu ze 115 mm do 120 mm – dodaje Ice Universe.

Innym, interesującym spostrzeżeniem leakstera jest to, że otwór na przedni aparat w Samsungu Galaxy S26 Ultra jest zauważalnie większy niż w S25 Ultra – ma mieć średnicę 4 mm. To największe wycięcie, jakie kiedykolwiek zastosowano w modelach Samsung Ultra. Nie oznacza to jednak, że zmieni się aparat.

💥💥💥I’m about to reveal an exclusive detail that has never been mentioned before:



The front camera hole on the Samsung Galaxy S26 Ultra is noticeably larger than on the S25 Ultra—reaching a diameter of 4mm. This is the biggest hole ever used on any Samsung Ultra model, even… pic.twitter.com/vdustFyIDW — PhoneArt (@UniverseIce) November 10, 2025