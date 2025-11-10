Samsung przyspiesza premierę Galaxy S26. Koreańczycy potwierdzają

Jak podaje południowokoreański, branżowy serwis Chosun Biz, Samsung potwierdził, że seria Galaxy S26 trafi do sprzedaży w lutym 2026 roku. Oznacza to, że producent utrzyma harmonogram podobny do tegorocznego, mimo że w ostatnich tygodniach pojawiały się doniesienia o możliwym przesunięciu sklepowej premiery na marzec.

Według źródeł zbliżonych do producenta Samsung planuje zorganizować wydarzenie Galaxy Unpacked już pod koniec stycznia 2026 r., a sprzedaż nowych smartfonów ruszy w lutym. Dla przypomnienia – obecna generacja, Galaxy S25, miała swoją premierę 23 stycznia, a do sklepów trafiła 7 lutego. Tym razem może być więc podobnie, wbrew plotkom o debiucie w marcu.

Początkowo Samsung zamierzał rozbudować serię Galaxy S26 o smukły wariant Edge. Jak jednak podaje Chosun Biz, ostatecznie jednak firma zrezygnowała z tego planu po analizie niższych wyników sprzedaży Galaxy S25 Edge, który przez pierwsze trzy miesiące sprzedał się w liczbie 1,31 mln sztuk. Dla porównania najmniej popularny z podstawowej serii Galaxy S25+ osiągnął w tym samym czasie sprzedaż 5,05 mln egzemplarzy.

Według koreańskiego źródła słabsze wyniki modelu Edge sprawiły, że Samsung wraca do tradycyjnej trójki – Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra.

Exynos 2600 czy Snapdragon 8 Elite Gen 5?

Wcześniej pojawiły się również spekulacje, że Samsung opóźniał premierę z powodu pełnego przejścia całej serii na własny układ Exynos 2600. Informacje te zdementowano – najnowszy SoC Samsunga trafi jedynie do modeli Galaxy S26 i S26+, natomiast Galaxy S26 Ultra otrzyma układ Snapdragon 8 Elite Gen 5.

To oznacza częściowy powrót do dawnej strategii Samsunga, choć tym razem różnice mają wynikać głównie z optymalizacji kosztów i możliwości produkcyjnych. Według analityków wzrost cen komponentów i opłat celnych sprawia, że Galaxy S26 Ultra prawdopodobnie będzie nieco droższy od poprzednika.