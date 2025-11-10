Galaxy S26+ w kolorze pomarańczy. Pierwsze rendery

Galaxy S26+ miał już nie powstać, a zamiast niego w planach był Galaxy S26 Edge. Jednak w świetle ostatnich doniesień okazuje się, że flagowiec z plusem jednak trafi na rynek, za to losy nowego Edge’a są niejasne – z powodu słabej sprzedaży Galaxy S25 Edge. Teraz za Galaxy S26+ zabrał się @OnLeaks, który na podstawie wycieków z Samsunga przygotował rendery CAD przedstawiające smartfon. Nie są to oficjalne grafiki producenta, ale odzwierciedlają to, co wiadomo o tym telefonie. W dużej części dotyczy to też pozostałych dwóch modeli z serii Galaxy S26.

Obudowa Galaxy S26+ nie różni się w znaczący sposób od obecnej generacji, ale w oczy rzuca się nowa wyspa aparatów. Zachowany został pionowy układ obiektywów, lecz tym razem zostały one umieszczone na wąskiej wyspie w kształcie pigułki – podobnie jak w modelu Galaxy Z Fold7.

Ciekawie zapowiada się zaprezentowany przez @OnLeaks render telefonu w kolorze pomarańczowym. Należy jednak brać pod uwagę, że nie jest to oficjalnie potwierdzony wariant – niemniej prezentuje się ciekawie. Nie jest jasne, czy to tylko i wyłącznie twórcza wizja autora grafik, czy jednak odzwierciedlenie przecieków z Samsunga.

Z przodu Galaxy S26+ przyciąga wzrok całkowicie płaskim ekranem AMOLED 2X LTPO o przekątnej 6,7 cala i bardzo cienkich, równomiernych ramkach. Wszystkie fizyczne przyciski umieszczono po prawej stronie, a ramka jest płaska z delikatnym zaokrągleniem na krawędziach, co poprawia wygodę chwytu.

Z doniesień wynika, że sercem smartfonu będzie układ Exynos 2600 i tylko na wybranych rynkach dostępny będzie wariant ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5, podobnie jak bywało w poprzednich latach. Smartfon ma być wyposażony w 12 lub nawet 16 GB RAM oraz 256 albo 512 GB pamięci masowej.

Aparaty mają pozostać praktycznie bez większych zmian, bateria będzie miała pojemność około 4900 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym do 45 W i bezprzewodowym w standardzie Qi2. Telefon zachowa certyfikat IP68, otrzyma też czytnik linii papilarnych w ekranie, najnowszy Bluetooth 6 i Wi-Fi 7. Całość opakowana jest w smukłą obudowę o wymiarach 158,4 × 75,7 × 7,35 mm. Galaxy S26+ zadebiutuje z systemem Android 16 i nakładką One UI 8.5.