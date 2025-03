Galaxy S25 Edge i nowe składaki Samsunga – najnowsze informacje

Bateria w Galaxy S25 Edge – certyfikacja UL Demko

Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Fold7 i Galaxy S25 Edge – certyfikacja BIS

Co ciekawe, modele „EB-BS937ABE” oraz „EB-BS937ABY”, które pojawiły się w bazie UL Demko, znalazły się także w rejestrze BIS, co sugeruje, że Galaxy S25 Edge zbliża się do oficjalnej premiery.

Specyfikacja i przewidywana premiera Galaxy S25 Edge

Galaxy Z Flip7 – większa bateria i ekrany

Składany Samsung Galaxy Z Flip7 zadebiutuje w trzecim kwartale 2025 roku i zaoferuje większą pojemność baterii w porównaniu do poprzednika. Modele „EB-BF766ABY” i „EB-BF767ABY” sugerują wartości 1189 mAh oraz 2985 mAh, co w sumie daje 4174 mAh (wartość nominalna) i 4300 mAh (wartość typowa). Oznacza to wzrost pojemności o 7,5% w porównaniu do Galaxy Z Flip6.