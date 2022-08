Te dyski są już gotowe na rewolucję, jaką ma być DirectStorage

DirectStorage ma być rewolucją, która poprawi nasze gry. Firm Sabrent jako pierwsza zaprezentowana dyski SSD, które są pod nią zoptymalizowane.

Microsoft już kilka miesięcy temu zapowiedział wprowadzenie do Windowsa 10 oraz Windowsa 11 rozwiązania o nazwie DirectStorage. Jest to technika wzięta rodem z nowych konsol Xbox Series X/S. W dużym skrócie ułatwia komunikację między poszczególnymi podzespołami, eliminując z równania procesor. Dzięki temu gry mają ładować się szybciej, co pozwoli też na tworzenie bardziej skomplikowanych światów.

Pierwsze dyski pod DirectStorage

Niestety, aby z DirectStorage w pełni skorzystać, konieczne jest napisanie gry w taki sposób, aby nowe rozwiązanie wspierała. Pierwszą produkcją, która miała na to pozwolić, jest Forspoken. Szkoda, że premiera została przełożona na początek 2023 roku. Jednak producentom nie przeszkadza to w prezentowaniu dysków, które są zoptymalizowane pod DirectStorage.

Pierwszym producentem, który pokazał tego typu dyski SSD NVMe PCIe 4.0 jest firma Sabrent. Chodzi o nowe modele Rocket 4 Plus G, które mają osiągać wydajność na poziomie co najmniej 7 GB/s. Do sprzedaży trafią modele o pojemności 1, 2 oraz 4 TB w cenach odpowiednio 169,99, 299,99 oraz 699,99 dolarów. Oprócz tego producent pozwoli też na zakup radiatora w cenie 29,99 dolarów.

