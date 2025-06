Biedronka zaszalała z ofertą. Tylko dziś 240 zł taniej

Biedronka - promocja na dziś

Kompaktowy odkurzacz do prania

Odkurzacz ten to przede wszystkim sprytne i kompaktowe urządzenie do czyszczenia dywanów, tapicerek i wnętrz samochodu. Doskonale wie, jak wykonać całą brudną robotę. Pozwala na skuteczne usunięcie plam i zabrudzeń. Posiada wysoką moc ssania 12 kPa oraz daje nam możliwość używania gorącej wody o temperaturze do 60 stopni Celsjusza. Dzięki temu odkurzacz ten zapewnia nie tylko głębokie czyszczenie, ale także szybkie schnięcie mytej powierzchni. To nie koniec jego zalet. Można w nim stosować płyn piorący DREAME HNF1.