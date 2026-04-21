Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej

Drogerie Rossmann mają w ofercie od niedawna markowy sprzęt renomowanej firmy Baseus, którą doskonale znają wszyscy miłośnicy nowoczesnych technologii i przystępnych cen. Drogeria wystartowała właśnie z wyprzedażą.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 16:05
Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej

Kupisz w najbliższej drogerii, ale musisz się spieszyć

W pierwszej kolejności promocją został objęty zestaw 4 w 1 Baseus Versatile, za który na Allegro, w oficjalnym sklepie firmy Baseus, przyjdzie nam, zapłacić 45 zł. Rossmann już na start oferował tę propozycję taniej, bo za 34,99 zł, a do 29 kwietnia jej cena została obniżona do 28,99 zł. Jest tylko jeden haczyk, gdy patrzę na pobliskie drogerie, są w nich już tylko ostatnie sztuki. Pośpiech jest więc wskazany.

Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej

Baseus Versatile 4 w 1 to swoisty zestaw ratunkowy i sposób przygotowania się na wszelkie sytuacje w domu czy podróży, związane z zasilaniem sprzętu. Jest to taki trochę transformer, z metrowym przewodem z gęsto plecionego, wzmocnionego nylonu, a do tego mamy wzmacniane złącza ze stopu aluminium i magnesy sprawiające, że wszystko jest uporządkowane.

Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej

Przewód z każdej ze stron oferuje 2 alternatywne wtyczki, w podstawowej konfiguracji po obu stronach znajduje się USB-C ze wsparciem dla Power Delivery do 60 W. Jedną ze wtyczek możemy zmienić też na duże USB-A, jeśli akurat taką ładowarkę mamy pod ręką, druga zaś jako alternatywną końcówkę ma złącze Lightning, ładujące do 20 W.

Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej
Magnesy i dodatkowe linki zabezpieczające sprawiają, że nie pogubisz końcówek

Na uwagę zasługuje fakt, że nieużywane aktualnie końcówki przyczepiają się magnetycznie do podstawowego złącza, a dodatkowo są przytwierdzone linką zabezpieczającą. Nie ma więc mowy o zagubieniu gdzieś części zestawu. Prywatnie bardzo lubię akcesoria Baseusa, są kompaktowe i bardzo trwałe, Baseus Versatile również nie będzie rozczarowaniem.

Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej
Baseus nie zapomniał uczynić przewodu też transmisyjnym.
BASEUS PRZEWÓD 4W1 USB-C + LIGHTNING SZYBKIE ŁADOWANIE 60W PD QC
Źródła zdjęć: Baseus