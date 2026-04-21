Rossmann daje za 28,99 zł, a to Baseus 4 w 1. Allegro sporo drożej
Drogerie Rossmann mają w ofercie od niedawna markowy sprzęt renomowanej firmy Baseus, którą doskonale znają wszyscy miłośnicy nowoczesnych technologii i przystępnych cen. Drogeria wystartowała właśnie z wyprzedażą.
Kupisz w najbliższej drogerii, ale musisz się spieszyć
W pierwszej kolejności promocją został objęty zestaw 4 w 1 Baseus Versatile, za który na Allegro, w oficjalnym sklepie firmy Baseus, przyjdzie nam, zapłacić 45 zł. Rossmann już na start oferował tę propozycję taniej, bo za 34,99 zł, a do 29 kwietnia jej cena została obniżona do 28,99 zł. Jest tylko jeden haczyk, gdy patrzę na pobliskie drogerie, są w nich już tylko ostatnie sztuki. Pośpiech jest więc wskazany.
Baseus Versatile 4 w 1 to swoisty zestaw ratunkowy i sposób przygotowania się na wszelkie sytuacje w domu czy podróży, związane z zasilaniem sprzętu. Jest to taki trochę transformer, z metrowym przewodem z gęsto plecionego, wzmocnionego nylonu, a do tego mamy wzmacniane złącza ze stopu aluminium i magnesy sprawiające, że wszystko jest uporządkowane.
Przewód z każdej ze stron oferuje 2 alternatywne wtyczki, w podstawowej konfiguracji po obu stronach znajduje się USB-C ze wsparciem dla Power Delivery do 60 W. Jedną ze wtyczek możemy zmienić też na duże USB-A, jeśli akurat taką ładowarkę mamy pod ręką, druga zaś jako alternatywną końcówkę ma złącze Lightning, ładujące do 20 W.
Na uwagę zasługuje fakt, że nieużywane aktualnie końcówki przyczepiają się magnetycznie do podstawowego złącza, a dodatkowo są przytwierdzone linką zabezpieczającą. Nie ma więc mowy o zagubieniu gdzieś części zestawu. Prywatnie bardzo lubię akcesoria Baseusa, są kompaktowe i bardzo trwałe, Baseus Versatile również nie będzie rozczarowaniem.