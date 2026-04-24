Rossmann kokietuje kierowców. 24,49 zł za niezbędny sprzęt

Bez tego nie da się ruszyć w dłuższą podróż

Jeśli dużo podróżujesz, w dodatku z aktywną nawigacją satelitarną czy Yanosikiem, szybko przekonujesz się, że współczesne telefony nie są przystosowane do takich zadań. Najzwyczajniej w świecie brakuje im energii, szczególnie gdy ich wyświetlacze muszą przebijać się pełną mocą przez promienie słońca.

Sięgasz wtedy do schowka po jakąś starą ładowarkę samochodową i trudno tego nie nazwać inaczej — no krew człowieka zalewa. 5, 10 czy w porywach 15 watów może okazać się zwyczajne zbyt małą mocą, by zatrzymać znikające w zastraszającym tempie procenty naładowania. Nie musisz jednak wydawać kroci na nowy sprzęt ani walczyć o miejsce z jakimś wielkim rozwiązaniem starego typu. Wystarczy maleństwo z Rossmanna.

Oryginalny Baseus GoTrip za 24,49 zł

Jeśli uważasz, że Rossmann to ostatnie miejsce do zakupu wysokiej jakości elektroniki, to jest w poważnym błędzie. Sieć drogerii postawiła w ostatnim czasie na cenione marki takie jak Baseus czy Ugreen, w dodatku oferując je w cenach niższych niż w elektromarketach czy na aukcjach.

Doskonałym tego przykładem jest aktualna promocja na ładowarkę samochodową Baseus GoTrip o mocy nie kilkunastu, lecz aż 30 watów. Dość powiedzieć, że katalogowa cena produktu to 45 zł, a tutaj mamy rabat prawie 50%.

Pełne 30 W na jednym złączu osiągniemy tutaj zarówno dla portu USB-A, jak i dla USB-C. Koniec plucia sobie w brodę, że wzięliśmy tylko starszy przewód USB-A, na tym złączu też może być szybko. Jedynie należy uważać na jednoczesne korzystanie ze złączy USB-A i USB-C, bo w tym trybie łączna moc spada do 17 W. Jeśli potrzebujesz 2 szybkich złączy w tym samym czasie, trzeba już szukać droższych rozwiązań.

Co warto podkreślić, nie jest to produkt firmy krzak, tylko oryginalny Baseus, z 6 poziomami ochrony przed przegrzaniem czy przepięciem. Ładowarka jest maleńka i nie zaburzy nam harmonii wnętrza auta, a wsparcie dla propagowanego przez Unię Europejską Power Delivery sprawia, że będzie zgodna ze wszystkimi nowymi telefonami pewnie przez jeszcze choć dekadę. W iPhonie czy Samsungu z reguły 30 minut wystarczy, by naładować baterię od zera do 50%.