Znaleźli się pod ścianą? Wróci produkcja sprzętu z czasów ZSRR

Sankcje uderzyły bardzo mocno w rosyjski przemysł. Szczególnie dotkliwie oberwały gałęzie związane z elektroniką. Rosja próbuje załatać dziury sprzętem własnej roboty. Właśnie dlatego wróci produkcja lodówek z czasów ZSRR.

Zachodnie sankcje zmusiły Rosjan do kombinowania, jak w najprostszy sposób je obejść. W przypadku blokady kanałów w TV po prostu zalegalizowali piractwo. Jednak nie wszystko da się załatwić w ten sposób. W wyniku ograniczeń szczególnie ucierpiały w Rosji gałęzie przemysłu, związane z elektroniką i motoryzacją.

Powrót kultowych lodówek z czasów ZSRR

Firma NPO Orsk, znana z tego, że w czasach Związku Radzieckiego produkowała lodówki, ogłosiła właśnie, że ponownie zajmie się tworzeniem sprzętu domowego. Ma być to odpowiedzią na sankcje i próbą załatania dziury, jaka powstała po firmach, które wycofały się z kraju. Przedsiębiorstwo ogłosiło, że modele Orsk, które zostały sprzedane 30-40 lat temu, nadal działają. NPO Orsk zapewnia, że ich lodówki ponownie staną się ekonomiczną i niezawodną technologią, która będzie służyć konsumentom przez dekady.

Prawdziwa szansa dla małej firmy

NPO Orsk w procesie produkcyjnym będzie wykorzystywać części z Włoch oraz elektronikę z Chin. Firma już teraz produkuje około 3000 lodówek miesięcznie. Do końca roku, przedsiębiorstwo planuje zwiększyć tę liczbę do aż 10000 miesięcznie. To nie jest jednak koniec ambitnych planów rozbudowy i rozwoju firmy. Przedsiębiorstwo oszacowało, że do końca 2023 będzie produkować nawet 200 tysięcy lodówek rocznie.

Póki co, NPO Orsk prezentuje dość ubogi asortyment. Firma oferuje jedynie trzy modele lodówek i to w dodatku w jednym kolorze. Jednak już wkrótce na rynku pojawią się kolejne modele w różnych wariantach kolorystycznych. Ambitne plany NPO Orsk muszą się wiązać również z zatrudnieniem większej ilości pracowników. W tej chwili w fabryce firmy pracuje jedynie 30 osób, lecz już wkrótce ta liczba może wzrosnąć nawet do 80 pracowników.

Lodówki w zależności od modelu mają kosztować około 20-25 tysięcy rubli, czyli w okolicach 1400-1700 złotych.

