Asus pokazał szybki dysk SSD NVMe M.2 z serii ROG Strix

Firma Asus na poważnie wchodzi na rynek dysków SSD. Właśnie zaprezentowała nowy model NVMe M.2 z serii ROG Strix SQ7.

Asus ROG Strix SQ7 to nowy dysk SSD NVMe PCIe 4.0 w ofercie tajwańskiego producenta. Ma on standardową konstrukcję M.2 2280, gdzie 22 to szerokość, a 80 to długość wyrażone w milimetrach. Do sprzedaży trafi model o pojemności 1 TB.

Asus ROG Strix SQ7

Dysk wyposażony jest w hi-endowy kontroler Phison E18, 176-warstwowe pamięci 3D TLC NAND marki Micron oraz pamięć podręczną DDR4. Producent deklaruje sekwencyjny odczyt i zapis na poziomie kolejno 7000 oraz 6000 MB/s. Dzięki temu nośnik jest między innymi kompatybilny z konsolą Sony PlayStation 5.

Niestety, Asus jak na razie nie pochwalił się ceną nowego dysku ROG Strix SG7 1 TB, ale prawdopodobnie nie będzie niska. Porównywalne konstrukcje konkurencji dostępne są w cenach około 800-900 zł i to w wersji z radiatorem.

Źródło zdjęć: Asus