Bolt wprowadza rowery elektryczne w kolejnym mieście. Ile za minutę?

Bolt wprowadza w Warszawie nowy środek transportu miejskiego. Od dzisiaj na stołecznych ulicach dostępnych jest kilkaset zielonych rowerów elektrycznych. Wcześniej usługa ruszyła w trzech innych polskich miastach.

System rowerowy będzie działać w taki sam sposób jak system wynajmu hulajnóg elektrycznych Bolt, umożliwiając swobodne przemieszczanie się i parkowanie. Osoby posiadające już aplikację Bolt zobaczą w niej uaktualnioną ikonę wypożyczalni hulajnóg, gdzie teraz będzie można znaleźć także rowery. Cena za minutę przejazdu wynosi 50 groszy.

Jak przekonuje Bolt, jego rowery elektryczne zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Mają to gwarantować solidne hamulce bębnowe zamontowane na przednich i tylnych kołach oraz odporne na przebicia opony pneumatyczne. Rowery elektryczne Bolt mogą osiągnąć prędkość do 20 km/h, mają zasięg do 60 km.

Każdy rower jest również wyposażony w ekran, na którym użytkownik może sprawdzać informacje o aktualnej prędkości, poziomie naładowania roweru, a także strefach prędkości. Użytkownikom przydać się może funkcja ładowania telefonu za pomocą bezprzewodowej ładowarki, umieszczonej na kierownicy. Rowery elektryczne Bolt wyposażone są także w moduł GPS, dzięki któremu użytkownicy łatwo znajdą rower na ulicy.

Wprowadzany model roweru elektrycznego Bolt ma długą żywotność wynoszącą nawet 5 lat. Ponadto rowery te zostały wyprodukowane z aluminium nadającego się w 100% do recyklingu.

Od teraz rowery Bolt są obecnie dostępne w 4 polskich miastach: Bydgoszczy, Krakowie, Olsztynie i Warszawie. Można je także wypożyczać w usłudze usługę „Bolt Business”.

Zobacz: Bolt ma nową usługę. Zrobi to w 15 minut

Zobacz: BLIKIEM opłacisz przejazd hulajnogą Dott

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bolt

Źródło tekstu: Bolt