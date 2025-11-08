Rewolucyjna nowa technologia w TV. Ukaże się już wkrótce

Firma LG szykuje się do wprowadzenia przełomu technologicznego. W 2026 r. koreański gigant wprowadzi do sprzedaży zupełnie nowy typ telewizora.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG stawia na Micro RGB

LG ma wkrótce wydać swój pierwszy telewizor typu Micro RGB. Jest to technologia podświetlenia tylnego dla panelów LCD, która jest bardziej zaawansowana niż miniLED. W jaki sposób jest ona lepsza? Zastępuje ona niebieskie LED-y (z filtrami kolorów) trzema osobnymi diodami LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Dzięki temu telewizor jest bardziej energooszczędny oraz jest w stanie zapewnić szersze pokrycie kolorów.

Marki takie, jak Samsung i Hisense już wydały swoje pierwsze telewizory tego typu, które mają gigantyczne gabaryty (okolice 100 cali) i są bardzo drogie. Natomiast w 2026 r. mają również pojawić się tańsze modele z tą technologią - tak od Samsunga, jak i Hisense, jak również i Sony. TCL również opracował swój pierwszy taki telewizor, ale ukazał się na razie tylko w Chinach.

Warto podkreślić, że różni producenci używają innego nazewnictwa i technologia, którą LG nazywa "micro RGB", może nazywać się gdzie indziej "RGB LED".LG do tej pory wiodło prym w telewizorach OLED, ale w segmencie LCD nie są dominującym producentem. Być może technologia micro RGB pozwoli im lepiej stawić czoła rywalom na rynku.