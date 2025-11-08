Sprzęt

Rewolucyjna nowa technologia w TV. Ukaże się już wkrótce

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 19:12
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rewolucyjna nowa technologia w TV. Ukaże się już wkrótce

Firma LG szykuje się do wprowadzenia przełomu technologicznego. W 2026 r. koreański gigant wprowadzi do sprzedaży zupełnie nowy typ telewizora.

Dalsza część tekstu pod wideo

LG stawia na Micro RGB

LG ma wkrótce wydać swój pierwszy telewizor typu Micro RGB. Jest to technologia podświetlenia tylnego dla panelów LCD, która jest bardziej zaawansowana niż miniLED. W jaki sposób jest ona lepsza? Zastępuje ona niebieskie LED-y (z filtrami kolorów) trzema osobnymi diodami LED w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim. Dzięki temu telewizor jest bardziej energooszczędny oraz jest w stanie zapewnić szersze pokrycie kolorów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor TCL 75C9K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 75C9K 75" QD-Mini LED 4K 144Hz Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
8999 zł - najniższa cena
Kup teraz 8999 zł
Telewizor PHILIPS 50PUS9010 50" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 50PUS9010 50" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2799 zł
Telewizor SHARP 55GM6141E 55" QLED 4K TiVo OS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 55GM6141E 55" QLED 4K TiVo OS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.99 zł
Advertisement

Marki takie, jak Samsung i Hisense już wydały swoje pierwsze telewizory tego typu, które mają gigantyczne gabaryty (okolice 100 cali) i są bardzo drogie. Natomiast w 2026 r. mają również pojawić się tańsze modele z tą technologią - tak od Samsunga, jak i Hisense, jak również i Sony. TCL również opracował swój pierwszy taki telewizor, ale ukazał się na razie tylko w Chinach.

Warto podkreślić, że różni producenci używają innego nazewnictwa i technologia, którą LG nazywa "micro RGB", może nazywać się gdzie indziej "RGB LED".LG do tej pory wiodło prym w telewizorach OLED, ale w segmencie LCD nie są dominującym producentem. Być może technologia micro RGB pozwoli im lepiej stawić czoła rywalom na rynku.

Jeszcze nie znamy dokładnej daty wydania ani parametrów technicznych telewizora micro RGB od LG, ale być może dowiemy się tego na CES 2026.

Image
telepolis
telewizory telewizory LG rgb led micro rgb
Zródła zdjęć: Sony
Źródła tekstu: Flatpanelshd