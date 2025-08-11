Rewolucja w komputerach Apple opóźniona, ale warto będzie poczekać

Od dawna krążą plotki na temat nowych MacBooków Pro z ekranami OLED. Te mają być prawdziwą rewolucją nie tylko pod kątem wykorzystywanej matrycy, ale też dużo lepszej wydajności oraz zupełnie nowego designu. Jednak przyjdzie nam na to jeszcze trochę poczekać.

MacBook Pro OLED

Wyczekiwana premiera MacBooków Pro z ekranami OLED prawdopodobnie została opóźniona. Takie informacje przekazał uznany w branży Mark Gurman. Według niego Apple przełożył premierę laptopów na końcówkę 2026 lub początek 2027 roku. To jednocześnie daje przestrzeń do wydania mniej rewolucyjnych modeli z układami M5.

Gurman twierdzi, że w 2026 roku Apple może powtórzyć to, co zrobił w 2023 roku. Wtedy w styczniu firma zaprezentowała MacBooki Pro z układami M2 Pro i M2 Max, a w październiku tego samego roku nowe modele z M3, M3 Pro i M3 Max. Tak samo ma być w przyszłym roku. Najpierw firma z Cupertino może zaoferować użytkownikom modele z procesorami M5, a pod koniec roku całkowicie nowe konstrukcje z ekranami OLED i układami z serii M6.