Sprzęt

Rewolucja w komputerach Apple opóźniona, ale warto będzie poczekać

Przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać na rewolucję w MacBookach Pro. Apple prawdopodobnie opóźnia premierę modelu OLED.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rewolucja w komputerach Apple opóźniona, ale warto będzie poczekać

Od dawna krążą plotki na temat nowych MacBooków Pro z ekranami OLED. Te mają być prawdziwą rewolucją nie tylko pod kątem wykorzystywanej matrycy, ale też dużo lepszej wydajności oraz zupełnie nowego designu. Jednak przyjdzie nam na to jeszcze trochę poczekać.

Dalsza część tekstu pod wideo

MacBook Pro OLED

Wyczekiwana premiera MacBooków Pro z ekranami OLED prawdopodobnie została opóźniona. Takie informacje przekazał uznany w branży Mark Gurman. Według niego Apple przełożył premierę laptopów na końcówkę 2026 lub początek 2027 roku. To jednocześnie daje przestrzeń do wydania mniej rewolucyjnych modeli z układami M5.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 256GB SSD macOS Północ
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 256GB SSD macOS Północ
0 zł
4354.53 zł - najniższa cena
Kup teraz 4354.53 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Północ
Laptop APPLE MacBook Air 2025 15.3" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Północ
0 zł
6299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
Laptop APPLE MacBook Air 2025 13.6" Retina M4 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
0 zł
5222.36 zł - najniższa cena
Kup teraz 5222.36 zł
Advertisement

Gurman twierdzi, że w 2026 roku Apple może powtórzyć to, co zrobił w 2023 roku. Wtedy w styczniu firma zaprezentowała MacBooki Pro z układami M2 Pro i M2 Max, a w październiku tego samego roku nowe modele z M3, M3 Pro i M3 Max. Tak samo ma być w przyszłym roku. Najpierw firma z Cupertino może zaoferować użytkownikom modele z procesorami M5, a pod koniec roku całkowicie nowe konstrukcje z ekranami OLED i układami z serii M6.

Matryce OLED, jak wynika z nieoficjalnych informacji, ma dostarczyć Samsung. Poza tym Apple ma szykować sporą rewolucję. Laptopy nie tylko mają być szybsze dzięki nowym układom M6, ale mają się też cechować lepszą efektywnością energetyczną i dłuższą pracą na baterii. Do tego nadgryzione jabłko ma zaoferować też całkowicie nowy design z lepszą ergonomią i nowymi kolorami do wyboru.

Image
telepolis
#Apple Macbook Pro Apple MacBook Pro MacBook Pro 2026 MacBook Pro OLED MacBook Pro M6
Zródła zdjęć: Farknot Architect / Shutterstock.com
Źródła tekstu: wccftech