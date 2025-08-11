Rewolucja w komputerach Apple opóźniona, ale warto będzie poczekać
Przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać na rewolucję w MacBookach Pro. Apple prawdopodobnie opóźnia premierę modelu OLED.
Od dawna krążą plotki na temat nowych MacBooków Pro z ekranami OLED. Te mają być prawdziwą rewolucją nie tylko pod kątem wykorzystywanej matrycy, ale też dużo lepszej wydajności oraz zupełnie nowego designu. Jednak przyjdzie nam na to jeszcze trochę poczekać.
MacBook Pro OLED
Wyczekiwana premiera MacBooków Pro z ekranami OLED prawdopodobnie została opóźniona. Takie informacje przekazał uznany w branży Mark Gurman. Według niego Apple przełożył premierę laptopów na końcówkę 2026 lub początek 2027 roku. To jednocześnie daje przestrzeń do wydania mniej rewolucyjnych modeli z układami M5.
Gurman twierdzi, że w 2026 roku Apple może powtórzyć to, co zrobił w 2023 roku. Wtedy w styczniu firma zaprezentowała MacBooki Pro z układami M2 Pro i M2 Max, a w październiku tego samego roku nowe modele z M3, M3 Pro i M3 Max. Tak samo ma być w przyszłym roku. Najpierw firma z Cupertino może zaoferować użytkownikom modele z procesorami M5, a pod koniec roku całkowicie nowe konstrukcje z ekranami OLED i układami z serii M6.
Matryce OLED, jak wynika z nieoficjalnych informacji, ma dostarczyć Samsung. Poza tym Apple ma szykować sporą rewolucję. Laptopy nie tylko mają być szybsze dzięki nowym układom M6, ale mają się też cechować lepszą efektywnością energetyczną i dłuższą pracą na baterii. Do tego nadgryzione jabłko ma zaoferować też całkowicie nowy design z lepszą ergonomią i nowymi kolorami do wyboru.