Reolink F850W podbija podwórka. Kamera 4K widzi wszystko, nawet w nocy

Pełna kontrola bez martwych punktów

Reolink Floodlight Series F850W to zewnętrzna kamera wyposażona w ruchomą głowicę i dwa obiektywy. Taka konstrukcja pozwala uzyskać pełne pokrycie 360°, co w praktyce oznacza brak martwych stref. Sprzęt bez problemu obejmie duże przestrzenie – od podjazdu po ogród.

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Urządzenie rejestruje nagrania w jakości 4K, więc detale powinny być wyraźne nawet przy większym zbliżeniu. Dwuobiektywowy system umożliwia przybliżanie obrazu bez wyraźnej utraty jakości. To ważne, gdy chcemy sprawdzić szczegóły zdarzenia.

Wykryje ruch, zanim go zobaczysz

Kamera nie ogranicza się tylko do tego, co znajduje się w jej aktualnym polu widzenia. Dzięki trzem pasywnym czujnikom podczerwieni wykrywa ruch w zakresie aż 270°. Ich skuteczność sięga do 10 metrów.

Urządzenie może zareagować jeszcze zanim intruz pojawi się w kadrze. Ma to zwiększyć poziom bezpieczeństwa i dać użytkownikowi więcej czasu na reakcję.

Jasno jak w dzień, nawet w nocy

Na obudowie znalazły się dwa reflektory LED. Użytkownik może regulować zarówno ich jasność, jak i temperaturę barwową. Maksymalna moc 3000 lumenów sprawia, że nocne nagrania są kolorowe i czytelne.

To rozwiązanie sprawdza się nie tylko do monitoringu, ale też jako dodatkowe oświetlenie posesji. Kamera staje się więc urządzeniem 2 w 1.

AI bez abonamentu

Ciekawym dodatkiem jest system ReoNeura, który odpowiada za inteligentne wyszukiwanie nagrań. Co ważne, działa on lokalnie, bez konieczności wykupywania subskrypcji.

Oznacza to brak ukrytych kosztów i większą kontrolę nad danymi. Użytkownik może szybko znaleźć konkretne zdarzenia bez przeglądania godzin materiału.

Dostępność i cena, promocja na start

Kamera Reolink Floodlight Series F850W trafiła już do sprzedaży w Polsce. Do 30 czerwca można ją kupić w promocyjnej cenie 629 zł. Oferta obowiązuje w sklepach Media Expert, Komputronik, x-kom oraz RTV Euro AGD.