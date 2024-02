Rekord świata pobity! Tak szybkiego procesora jeszcze nie było

SoonHo Jeong, znany w branży jako SAFEDISK, pobił rekord świata. Dokonał tego za pomocą procesora Intel Core i9-14900K.

Co chwilę słyszymy o nowych rekordach świata w świecie hardware'u. Raz udaje się pobić najwyższy wynik taktowania, a innym razem rezultat w jakimś popularnym benchmarku. Tym razem SoonHo 'SAFEDISK' Jeong z Korei Południowej dokonał tego drugiego. Jest to nie tylko rekord świata, ale pierwszy raz, gdy udało się zejść poniżej pewnego pułapu.

Rekord świata SuperPi

SAFEDISK dokonał tego za pomocą procesora Intel Core i9-14900K, który został podkręcony do 8449,22 MHz. Było to możliwe nie tylko dzięki chłodzeniu za pomocą ciekłego azotu, ale także poprzez ograniczenie liczby rdzeni i wątków do zaledwie 4 (normalnie CPU jest 24-rdzeniowy i 32-wątkowy). Układ połączono z płytą główną ASUS ROG Maximus Z790 APEC Encore oraz pamięciami G.Skill, które zostały podkręcone do DDR5-9000+ (CL32-48-48-36-2T).

Następnie na takim zestawie Koreańczyk uruchomił popularny test SuperPi. Po raz pierwszy w historii udało się osiągnąć wynik poniżej 3 minut. Dokładny rezultat to 2 minuty oraz 59,919 sekundy. Dla porównania standardowy Core i9-14900K podobne zadanie wykonuje w około 5 minut u 45 sekund, więc poprawa jest znacząca. Z kolei konkurencyjny Ryzen 9 7950X potrzebuj na to mniej więcej 6 minut i 12 sekund.

Zobacz: Dostępność kart Blackwell będzie ograniczona. Powód jest prosty

Zobacz: NVIDIA zabija aplikację GeForce Experience. Idzie nowe, lepsze

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SAFEDISK

Źródło tekstu: wccftech