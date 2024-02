NVIDIA zabija aplikację GeForce Experience. Idzie nowe, lepsze

Aplikacja GeForce Experience już wkrótce przestanie istnieć. NVIDIA opracowała nową, w teorii lepszą alternatywę.

Wszyscy posiadacze kart NVIDIA GeForce powinni kojarzyć, czym jest aplikacja GeForce Experience. Jeśli nie odznaczymy takiej opcji, to instaluje się ona razem ze sterownikami. Jest to pewnego rodzaju hub, który pozwala zarządzać ustawieniami, nagrywać rozgrywkę, automatycznie optymalizować ustawienia w zależności od specyfikacji komputera czy po prostu aktualizować sterowniki. Wkrótce przestanie ona istnieć.

Koniec NVIDIA GeForce Experience

Nowa aplikacja nazywa się po prostu NVIDIA App. Jest już dostępna na stronie producenta, więc każdy może ją wypróbować. Musicie jednak wiedzieć, że na razie jest to wersja beta, więc w teorii mogą pojawiać się jeszcze mniejsze lub większe błędy. Natomiast pod względem możliwości aplikacja została rozbudowana w porównaniu z GeForce Experience.

W dużej mierze NVIDIA App jest tym samym, co GeForce Experience. Podstawowe funkcje są takie same. To między innymi możliwość automatycznego ustawiania detali graficznych w zainstalowanych produkcjach, chociaż tutaj doszły dwie nowe techniki w postaci RTX Dynamic Vibrance oraz RTX HDR.

Poza tym NVIDIA App pozwala na włączenie tzw. overlaya, ale znowu został on znacznie rozbudowany i może wyświetlać dużo więcej informacji. W praktyce NVIDIA App może teraz zastąpić MSI Afterburner, który jest popularny wśród graczy. Oczywiście nie brakuje też możliwości pobierania nowych wersji sterowników lub nagrać rozgrywkę.

Bardzo ważną zmianą jest też to, że w nowym programie nie trzeba logować się na konto NVIDIA (przynajmniej na razie), co bywa irytujące w przypadku GeForce Experience. Jest to wymagane tylko wtedy, gdy chcecie odbierać różnego rodzaju nagrody, które co jakiś czas się tam pojawiają.

Poza tym NVIDIA mocno odświeżyła interfejs aplikacji. Wydaje się dużo prostszy i bardziej przejrzysty. Co ważne, instalacja NVIDIA App działa jak aktualizacja do GeForce Experience, więc po prostu zastępuje poprzedni program. Nie wiadomo, kiedy dokładnie Zieloni mają zamiar uśmiercić poprzednią appkę, ale to pewnie kwestia czasu.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA, własne

Źródło tekstu: NVIDIA