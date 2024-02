Dostępność kart Blackwell będzie ograniczona. Powód jest prosty

Jeśli czekacie na karty graficzne z serii Blackwell, to musicie wiedzieć, że ich zakup może być mocno utrudniony. Przyznała to sama NVIDIA.

Prawdopodobnie do sprzedaży trafiły już wszystkie karty graficzne z serii RTX 40 Lovelace. W najbliższych miesiącach na sklepowych półkach nie pojawią się już żadne nowe modele. Teraz pozostało nam czekać na nową generację, czyli GeForce RTX 50 Blackwell. Jaka będzie ich dostępność?

Dostępność Blackwell będzie ograniczona

NVIDIA przyznała, że zapotrzebowanie na specjalistyczne układy do AI jest tak duże, że wpłynie na dostępność kolejnej generacji kart graficznych, znanej jako Blackwell. Decyzja nie może dziwić. Każda firma istnieje po to, aby zarabiać jak najwięcej pieniędzy, a w tym momencie to właśnie AI jest kurą znoszącą złote jajka, więc nie ma żadnego zaskoczenia, że Zieloni podejmują właśnie taką decyzję.

Cieszymy się, że podaż produktów architektonicznych Hopper się poprawia. Popyt na Hopper pozostaje bardzo silny. Spodziewamy się, że nasze produkty następnej generacji będą miały ograniczoną podaż, ponieważ popyt znacznie przewyższa podaż.

- powiedziała Colette Kress, dyrektorka ds. finansowych.

Oczywiście Colette Kress w dużej mierze mówi tutaj o układach Blackwell do AI, czyli modelach B100, B40 iraz GB200, które powinny zostać zaprezentowane już w marcu. Jednak chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak samo będzie z kartami przeznaczonymi na rynek konsumencki, czyli serią GeForce RTX 50. Zieloni na pewno nie zrezygnują z ogromnych zarobków, aby zadowolić graczy, na których zarabiają dużo mniej.

NVIDIA, dzięki ogromnemu zapotrzebowaniu na układy do AI, wskoczyła na czwarte miejsce wśród najwyżej wycenianych firm na świecie. Wyprzedzili między innymi Alphabet (Google) oraz Amazona. Przed nimi są tylko Saudi Aramco, Apple oraz Microsoft.

