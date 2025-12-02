Realme GT 8 Pro w Polsce. Znamy ceny i promocję na start

Realme GT 8 Pro debiutuje w Polsce

Długo czekaliśmy na smartfon, który nie będzie tylko kolejną "nudną cegłą". Realme GT 8 Pro chce się wyróżnić na tle konkurencji przede wszystkim surową mocą i charakterem. Sercem urządzenia jest topowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Producent chwali się, że w testach AnTuTu układ ten osiąga wynik przekraczający 4 miliony punktów. Sprawdziliśmy to i potwierdzamy - tak naprawdę jest.

Wspiera go dodatkowy, dedykowany układ graficzny Hyper Vision+ AI Chip. Ma on za zadanie odciążyć główny procesor podczas grania. Dzięki temu rozwiązaniu gry mogą działać w rozdzielczości 2K przy zachowaniu wysokiej płynności. Producent obiecuje stabilne 120 klatek na sekundę nawet w wymagających tytułach. Całość chłodzi zaawansowany system z dużą komorą parową, co ma zapobiegać przegrzewaniu się obudowy.

Fotograficzna rewolucja z Ricoh

Najciekawszym elementem nowego Realme jest współpraca z legendarną marką fotograficzną Ricoh. Japońska firma słynie z kultowych aparatów serii GR, uwielbianych przez fotografów ulicznych. Realme GT 8 Pro próbuje przenieść to doświadczenie do świata smartfonów.

Aparat oferuje specjalny tryb "Snap", który pozwala na błyskawiczne robienie zdjęć. Użytkownicy mają do dyspozycji klasyczne ogniskowe znane z aparatów Ricoh: 28 mm oraz 40 mm. Co więcej, w oprogramowaniu zaszyto filtry symulujące filmy analogowe, w tym popularny "High Contrast Black and White" czy "Positive Film". Główna aparat ma sensor Sony IMX906 o rozdzielczości 50 Mpix oraz optyczną stabilizację obrazu.

Zestaw uzupełnia imponujący teleobiektyw peryskopowy. Ma on rozdzielczość aż 200 Mpix i sensor wielkości 1/1,56 cala. Pozwala to na uzyskanie bardzo szczegółowych zdjęć nawet przy dużym przybliżeniu. Trzecim okiem jest aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix.

Bateria gigant i modułowa obudowa

Realme postanowiło rozwiązać jeden z największych problemów współczesnych flagowców – czas pracy. W modelu GT 8 Pro zamontowano ogromną baterię o pojemności 7000 mAh. Mimo tak dużego ogniwa, telefon zachował rozsądne wymiary. Sprzęt wspiera szybkie ładowanie przewodowe o mocy 120 W. Co ważne, na pokładzie znalazło się też ładowanie bezprzewodowe 50 W.

Design smartfonu również zaskakuje. Producent zastosował wymienne wyspy aparatów. Użytkownik może samodzielnie odkręcić osłonę obiektywów i wymienić ją na inną, co przypomina nieco zabawę klockami. To rzadko spotykane rozwiązanie, które pozwala na personalizację wyglądu telefonu.

Front urządzenia zajmuje ekran AMOLED 2K o odświeżaniu 144 Hz. Panel ten charakteryzuje się bardzo wysoką jasnością szczytową, sięgającą 7000 nitów.

Dostępność i cena

Realme GT 8 Pro debiutuje w Polsce w kilku wariantach. Sprzedaż startuje 2 grudnia 2025 roku. Producent przygotował atrakcyjną ofertę na start, która potrwa do 21 grudnia. Warto się pospieszyć, bo obniżki są znaczące.

Ceny prezentują się następująco:

Realme GT 8 Pro 12/256 GB – cena regularna to 4699 zł , w promocji kupimy go za 4199 zł (500 zł taniej),

, w promocji kupimy go za (500 zł taniej), Realme GT 8 Pro 16/512 GT – cena regularna to 4999 zł , w promocji model ten kosztuje 4499 zł (500 zł taniej),

, w promocji model ten kosztuje (500 zł taniej), Realme GT 8 Pro Dream Edition 16/512 GB – specjalna edycja została wyceniona na 5499 zł.

W czasie trwania oferty promocyjnej (od 2 do 21 grudnia) klienci otrzymają dodatkowe benefity. Do telefonu będą dodawane wymienne wyspy aparatów wraz z etui.

Realme GT 8 Pro 12/256 GB w specjalnej ofercie można nabyć w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, a także na realmeshop.pl.

Realme GT 8 Pro 16/512 GBobjęte akcją na start sprzedaży dostępne są w sieciach sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, na Allegro oraz realmeshop.pl, a także u operatorów sieci Play i Plus.