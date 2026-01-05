Realme GT 8 Pro i RICOH GR IV. Podwójna okazja już 17 stycznia

Fotospacer po Krakowie odbędzie się 17 stycznia 2026 roku, rozpoczynając się o godzinie 12:00. Podczas spaceru każdy z dwudziestu zaproszonych uczestników będzie miał okazję, by na żywo porównać i przetestować dwa potężne narzędzia: kultowy kompakt RICOH GR IV, wykorzystywany przez profesjonalnych reportażystów, a także najnowszy smartfon Realme GT 8 Pro.

Realme GT 8 Pro jest efektem współpracy inżynierów obu marek. Zapewnia nie tylko filmowe tony RICOH GR, ale także zaawansowane możliwości optyczne, które zacierają granice między smartfonem a tradycyjnym aparatem. Urządzenie to zostało wyposażone w potężny układ Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz peryskopowy teleobiektyw połączony z matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, pozwalający na wierne uchwycenie detali. Co kluczowe podczas zimowych sesji w plenerze, smartfon ma potężną baterię o pojemności 7000 mAh oraz ekran o jasności sięgającej 7000 nitów.

Jak wziąć udział w warsztatach?

Przewodnikiem po krakowskich zakamarkach będzie Mateusz Kuca, uznany fotograf i pasjonat ulicznych kadrów, który pomoże zainteresowanym dostrzec niezwykłość w codzienności.

Wydarzenie ma charakter zamknięty i jest warsztatem praktycznym, dlatego liczba miejsc została ograniczona do zaledwie dwudziestu uczestników. Organizatorzy przekonują, że taka formuła gwarantuje indywidualne podejście prowadzącego oraz komfortową atmosferę do nauki trików fotograficznych i wymiany doświadczeń w gronie pasjonatów.

Aby wziąć udział w fotospacerze, do 12 stycznia należy zarejestrować się poprzez oficjalny formularz Realme Polska.

Pod koniec spaceru na uczestników czeka konkurs na najlepszy kadr wykonany podczas spotkania, a nagrodami będą urządzenia od marek Realme oraz RICOH.