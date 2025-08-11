Realme tnie ceny. Najnowsze smartfony o kilka stów taniej
Realme startuje z nową promocją na smartfony, w której znalazła się najnowsza seria GT 7 oraz inne modele dostępne na polskim rynku. Wybrane urządzenia można kupić w mocno obniżonych cenach, nawet 500 zł.
Promocją zostały objęte smartfony z flagowej serii GT, w tym wprowadzone w maju tego roku Realme GT 7 oraz GT 7T. Urządzenia wyróżniają się potężnym akumulatorem 7000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 120 W, dzięki czemu napełnienie ogniwa od 14% do 50% zajmuje zaledwie kilka minut, a do osiągnięcia pełnej baterii potrzeba jedynie 40 minut.
Seria Realme GT 7 wyróżnia się także tylnym panelem IceSense Graphene, zapewniającym doskonałe przewodnictwo cieplne. Dodatkowo urządzenie wykorzystują szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest Planista AI – inteligentny asystent zajmujący się kalendarzem. Dzięki dwukrotnemu kliknięciu planista AI może efektywnie tworzyć harmonogramy i zarządzać codziennymi zadaniami.
Inne smartfony, które wchodzą w skład promocji to Realme 14 Pro+, który wyróżnia się obudową zmieniająca kolor pod wpływem wahania temperatury, potrójny flesz Magic Glow i baterię 6000 mAh. Obniżką ceny objęty jest również model Realme C75 z certyfikatem IP69, który gwarantuje odporność na kurz i wodoszczelność oraz posiada pojemną baterię 5828 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.
Smartfony objęte promocją:
- realme GT 7 (12 GB RAM + 512 GB) – cena regularna: 3499 zł, cena promocyjna: 2999 zł,
- realme GT 7 (12 GB RAM + 256 GB) – cena regularna: 3199 zł, cena promocyjna: 2699 zł,
- realme GT 7T (12 GB RAM + 512 GB) – cena regularna: 2999 zł, cena promocyjna: 2499 zł,
- realme GT 7T (12 GB RAM + 256 GB) – cena regularna: 2799 zł, cena promocyjna: 2299 zł,
- realme 14 Pro+ (12 GB RAM + 512 GB) – cena regularna: 2499 zł, cena promocyjna: 2149 zł,
- realme C75 (8 GB RAM + 256 GB) – cena regularna: 999 zł, cena promocyjna 799 zł.
Urządzenia w obniżonych cenach są dostępne w największych elektromarketach w Polsce oraz w sklepie realmeshop.pl.