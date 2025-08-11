Sprzęt

Realme tnie ceny. Najnowsze smartfony o kilka stów taniej

Realme startuje z nową promocją na smartfony, w której znalazła się najnowsza seria GT 7 oraz inne modele dostępne na polskim rynku. Wybrane urządzenia można kupić w mocno obniżonych cenach, nawet 500 zł.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:40
0
Promocją zostały objęte smartfony z flagowej serii GT, w tym wprowadzone w maju tego roku Realme GT 7 oraz GT 7T. Urządzenia wyróżniają się potężnym akumulatorem 7000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 120 W, dzięki czemu napełnienie ogniwa od 14% do 50% zajmuje zaledwie kilka minut, a do osiągnięcia pełnej baterii potrzeba jedynie 40 minut. 

Seria Realme GT 7 wyróżnia się także tylnym panelem IceSense Graphene, zapewniającym doskonałe przewodnictwo cieplne. Dodatkowo urządzenie wykorzystują szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest Planista AI – inteligentny asystent zajmujący się kalendarzem. Dzięki dwukrotnemu kliknięciu planista AI może efektywnie tworzyć harmonogramy i zarządzać codziennymi zadaniami.

Nasz test: Realme GT 7 – test pogromcy flagowców, który nie boi się konkurencji

Inne smartfony, które wchodzą w skład promocji to Realme 14 Pro+, który wyróżnia się obudową zmieniająca kolor pod wpływem wahania temperatury, potrójny flesz Magic Glow i baterię 6000 mAh. Obniżką ceny objęty jest również model Realme C75 z certyfikatem IP69, który gwarantuje odporność na kurz i wodoszczelność oraz posiada pojemną baterię 5828 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Smartfony objęte promocją:

Urządzenia w obniżonych cenach są dostępne w największych elektromarketach w Polsce oraz w sklepie realmeshop.pl.

telepolis
Realme 14 Pro Realme GT 7 Realme C75 Realme GT 7T
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Realme