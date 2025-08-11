Realme tnie ceny. Najnowsze smartfony o kilka stów taniej

Promocją zostały objęte smartfony z flagowej serii GT, w tym wprowadzone w maju tego roku Realme GT 7 oraz GT 7T. Urządzenia wyróżniają się potężnym akumulatorem 7000 mAh z możliwością szybkiego ładowania 120 W, dzięki czemu napełnienie ogniwa od 14% do 50% zajmuje zaledwie kilka minut, a do osiągnięcia pełnej baterii potrzeba jedynie 40 minut.

Seria Realme GT 7 wyróżnia się także tylnym panelem IceSense Graphene, zapewniającym doskonałe przewodnictwo cieplne. Dodatkowo urządzenie wykorzystują szereg funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest Planista AI – inteligentny asystent zajmujący się kalendarzem. Dzięki dwukrotnemu kliknięciu planista AI może efektywnie tworzyć harmonogramy i zarządzać codziennymi zadaniami.

Realme GT 7 3 opinii Realme GT 7 3 opinii Ekran 6.78" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Realme GT 7T 0 opinii Realme GT 7T 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.25 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Inne smartfony, które wchodzą w skład promocji to Realme 14 Pro+, który wyróżnia się obudową zmieniająca kolor pod wpływem wahania temperatury, potrójny flesz Magic Glow i baterię 6000 mAh. Obniżką ceny objęty jest również model Realme C75 z certyfikatem IP69, który gwarantuje odporność na kurz i wodoszczelność oraz posiada pojemną baterię 5828 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Smartfony objęte promocją: