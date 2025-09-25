Raspberry Pi 500+ debiutuje. Lepsza specyfikacja i mechaniczne przełączniki

Brytyjczycy zaprezentowali oficjalnie nowy model komputera typu All in One, czyli Raspberry Pi 500+. Sprzęt ten określany jest przez nich jako "najbardziej dopracowany produkt w historii i hołd dla klasycznych maszyn lat 80". Tym razem zdecydowano się na klawiaturę mechaniczną z przełącznikami Gateron KS-33 Blue, wymiennymi nakładkami i podświetleniem RGB LED.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sugerowana cena w Polsce to 889 złotych

Urządzenie ma wymiary 123 x 312 x 35 mm i masę 626 g. Całość bazuje na platformie Raspberry Pi 5 z procesorem ARM Cortex A76 (4 rdzenie, 4 wątki; do 2,4 GHz), które sparowano z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR4x-4267 oraz SSD o pojemności 256 GB z preinstalowanym Raspberry Pi OS.

Producent umożliwia wymianę dysku na dowolny nośnik M.2 2280 lub instalację innych kart PCIe, a całość wspiera również uruchamianie systemu z karty SD lub zewnętrznego SSD przez USB. Sprzęt oferuje dwa microHDMI (do 4K@60FPS), dwuzakresowe Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 i pełną gamę interfejsów znanych z klasycznego Raspberry Pi 5.