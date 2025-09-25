Raspberry Pi 500+ debiutuje. Lepsza specyfikacja i mechaniczne przełączniki
Malinka w wersji AiO trafiła dzisiaj na rynek. Zmian jest sporo, ale to rozwinięcie tego co już znaliśmy, a nie kolejna generacja. Mimo wszystko wygląda to dobrze.
Brytyjczycy zaprezentowali oficjalnie nowy model komputera typu All in One, czyli Raspberry Pi 500+. Sprzęt ten określany jest przez nich jako "najbardziej dopracowany produkt w historii i hołd dla klasycznych maszyn lat 80". Tym razem zdecydowano się na klawiaturę mechaniczną z przełącznikami Gateron KS-33 Blue, wymiennymi nakładkami i podświetleniem RGB LED.
Sugerowana cena w Polsce to 889 złotych
Urządzenie ma wymiary 123 x 312 x 35 mm i masę 626 g. Całość bazuje na platformie Raspberry Pi 5 z procesorem ARM Cortex A76 (4 rdzenie, 4 wątki; do 2,4 GHz), które sparowano z 16 GB pamięci RAM typu LPDDR4x-4267 oraz SSD o pojemności 256 GB z preinstalowanym Raspberry Pi OS.
Producent umożliwia wymianę dysku na dowolny nośnik M.2 2280 lub instalację innych kart PCIe, a całość wspiera również uruchamianie systemu z karty SD lub zewnętrznego SSD przez USB. Sprzęt oferuje dwa microHDMI (do 4K@60FPS), dwuzakresowe Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 i pełną gamę interfejsów znanych z klasycznego Raspberry Pi 5.
Sugerowana cena Raspberry Pi 500+ ustalona została na 200 dolarów za sam komputer i 220 dolarów za zestaw z oficjalną myszką, zasilaczem, przewodem HDMI oraz przewodnikiem użytkownika. W Polsce pierwsze sklepy listują ten model w cenie kolejno 889 i 979 złotych.