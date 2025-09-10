Qualcomm Quick Charge 5+. Szybkie ładowanie bez nagrzewania

Qualcomm przekonuje, że Quick Charge 5+ unika pułapek innych rozwiązań szybkiego ładowania, wykorzystując niższe napięcie przy wyższym natężeniu prądu, co pozwala utrzymać maksymalne prędkości ładowania przez dłuższy czas bez generowania nadmiernego ciepła. Dla odmiany konkurencyjne rozwiązania polegające na wyższych napięciach generują więcej ciepła, są mniej wydajne i kosztowniejsze w implementacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzięki takiemu podejściu Quick Charge 5+ ma zapewniać skuteczniejszą ochronę ogniw, stabilniejsze działanie oraz wyższą efektywność energetyczną. Według Qualcomma nowy QC5+ jest w stanie inteligentnie dostosować napięcie i natężenie prądu do konkretnych wymagań podłączonego urządzenia oraz osiąga maksymalną moc 140 W przy napięciu 20 V i natężeniu 7 A.

Qualcomm nie podał konkretnych danych dotyczących szybkości ładowania w porównaniu z Quick Charge 5, jednak należy się spodziewać, że nowy standard zapewni nieco szybsze i bardziej wydajne ładowanie. Dla porównania QC5 oferuje moc ładowania ponad 100 W i pozwala naładować akumulator o pojemności 4500 mAh od 0 do 50% w zaledwie 5 minut.

Producent podkreśla, że nowa technologia jest zgodna wstecznie ze wszystkimi wersjami Quick Charge aż do QC2 i zachowuje pełną kompatybilność z urządzeniami obsługującymi USB Power Delivery PPS – ładowarką Quick Charge 5+ naładujemy więc także laptopy czy iPhone'y.