Już nie tylko Windows i MacOS. Nadchodzą laptopy z Androidem

W ostatnich latach Qualcomm ruszył z ofensywą na rynku komputerów. Nowe układy amerykańskiej firmy zaczęły być kompatybilne z Windowsem i wykorzystywane w laptopach. Teraz Snapdragony mogą przynieść jeszcze jedną rewolucję — komputery z Androidem.

Laptopy z Androidem coraz bliżej

We wrześniu tego roku Qualcomm zaprezentował nowe układy Snapdragon X2. Pierwsze laptopy, które będą je wykorzystywać, mają trafić na rynek wiosną 2026 roku. Jednak niekoniecznie muszą to być urządzenia tylko z Windowsem. Amerykańska firma chce dać producentom możliwość stworzenia przenośnych komputerów z Androidem.

Nieoficjalnie mówi się, że Qualcomm pracuje nad wprowadzeniem do układów Snapdragon X i X2 wsparcia dla Androida. Dzięki temu producenci komputerów mogliby zaoferować konsumentom laptopy z systemem operacyjnym, który znają przede wszystkim ze swoich urządzeń mobilnych.