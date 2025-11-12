Sprzęt

Już nie tylko Windows i MacOS. Nadchodzą laptopy z Androidem

Qualcomm szykuje nowe układy do komputerów, które pozwolą na instalowanie nie tylko Windowsa, ale też Androida. Tym samym mobilny system może trafić na laptopy.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:22
W ostatnich latach Qualcomm ruszył z ofensywą na rynku komputerów. Nowe układy amerykańskiej firmy zaczęły być kompatybilne z Windowsem i wykorzystywane w laptopach. Teraz Snapdragony mogą przynieść jeszcze jedną rewolucję — komputery z Androidem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Laptopy z Androidem coraz bliżej

We wrześniu tego roku Qualcomm zaprezentował nowe układy Snapdragon X2. Pierwsze laptopy, które będą je wykorzystywać, mają trafić na rynek wiosną 2026 roku. Jednak niekoniecznie muszą to być urządzenia tylko z Windowsem. Amerykańska firma chce dać producentom możliwość stworzenia przenośnych komputerów z Androidem.

Nieoficjalnie mówi się, że Qualcomm pracuje nad wprowadzeniem do układów Snapdragon X i X2 wsparcia dla Androida. Dzięki temu producenci komputerów mogliby zaoferować konsumentom laptopy z systemem operacyjnym, który znają przede wszystkim ze swoich urządzeń mobilnych.

Biorąc pod uwagę plany Google'a, który chce połączyć Androida z ChromeOS, decyzja Qualcomma wydaje się sensowna. Jest jednak kilka niewiadomych. Nie wiemy, jak Android sprawdzi się na komputerach i czy będzie realną konkurencją dla Windowsa oraz MacOS. Na pewno większa konkurencja na rynku PC-towym będzie czymś, co warto śledzić. Jednak wiele zależy tutaj od Google.

Google Qualcomm Qualcomm Snapdragon X2 Qualcomm Snapdragon X laptop z Androidem laptopy z Androidem
Zródła zdjęć: Alex Photo Stock / Shutterstock.com
Źródła tekstu: GSMArena