Cooler Master ma nowość dla fanów niskich temperatur

Tajwańczycy zaprezentowali nową obudowę komputerową. Jest nie tylko pojemna i przewiewna, ale przygotowana na płyty główne z ukrytymi złączami.

Najnowsze procesory i karty graficzne od AMD, Intela oraz NVIDII oferują szalenie wysoką wydajność w grach i programach. Niestety ich pobór mocy nie należy do najniższych, a tym samym temperatury potrafią być wysokie. Stąd coraz większe układy chłodzenia, które potrzebują pojemnych i przewiewnych obudów.

Do wyboru jest biała i czarna wersja kolorystyczna

Cooler Master rozszerzył właśnie swoje portfolio o model skierowany zarówno do początkujących użytkowników, jak i entuzjastów PC. Znajdziemy tutaj wiele ciekawych udogodnień, w tym wsparcie dla płyt głównych z ukrytymi złączami oraz aż cztery fabryczne wentylatory z ARGB LED.

Cooler Master MasterBox 600 to obudowa o wymiarach 481 x 230 x 474 mm. W jej wnętrzu możemy zamontować płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 410 mm; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm i zasilacze ATX nie dłuższe niż 210 mm. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca 3,5" i sześć 2,5".

Wejdzie tutaj do siedmiu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na froncie; dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden mniejszy z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy jednostki 140 mm i jedną 120 mm. Fani chłodzenia cieczą mogą tutaj zamontować maksymalnie radiatory 420-milimetrowe.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz przycisk Power i Reset.

Obudowa Cooler Master MasterBox 600 trafi do sprzedaży na początku maja, do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowana cena w Polsce to 490 złotych.

Źródło zdjęć: Cooler Master

Źródło tekstu: oprac. własne