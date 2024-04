Genesis Radium 350D, czyli dobry dźwięk w niskiej cenie

Szukasz mikrofonu, który zaoferuje dobry dźwięk w domowych warunkach? Nie chcesz dużo wydawać? Nie ma problemu, wystarczy sięgnąć po Genesis Radium 350D.

Gry online są popularne jak nigdy wcześniej, a do wyboru mamy całe zatrzęsienie gatunków i tytułów. Co więcej sporo z nas wciąż pracuje zdalnie z domu. To właśnie dlatego tak ważne stało się posiadanie porządnego mikrofonu i słuchawek, aby jak najlepiej słyszeć i być słyszanym przez graczy i/lub współpracowników.

Genesis Radium 350D wyceniono na 299 złotych

Polska marka Genesis wprowadziła właśnie do sprzedaży kolejny mikrofon. Jest to propozycja skierowana do twórców treści, a więc osób, którym zależy na jakości dźwięku. Mocna stroną tego modelu, prócz niskiej ceny, jest brak konieczności posiadania odpowiednio wyciszonego pomieszczenia do nagrywania.

Genesis Radium 350D to urządzenie o wymiarach 85 x 85 x 200 milimetrów i masie 639 gramów. Mowa o dynamicznym mikrofonie o charakterystyce kardioidalnej. Producent deklaruje czułość na poziomie -48 dB, pasmo przenoszenia od 16 do 14 000 Hz oraz częstotliwość próbkowania do 192 kHz.

Na czarnej, metalowej obudowie znalazł się potencjometr do kontroli podbicia dźwięku, który pozwala również na wciśnięcie i wyciszenie mikrofonu. O statusie urządzeni informuje wbudowana dioda. Mikrofon łączy się z komputerem z wykorzystaniem przewodu USB z końcówkami typu C i typu A.

Genesis Radium 350D trafił już do sprzedaży z sugerowaną ceną 299 złotych. W zestawie dostajemy statyw, ale urządzenie jest też kompatybilne z ramionami z gwintem 5/8". Producent udziela 2 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Genesis

Źródło tekstu: oprac. własne