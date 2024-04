AMD Ryzen 9000 na horyzoncie. Kolejny producent potwierdza gotowość

Wygląda na to, że AMD szykuje się do premiery procesorów Ryzen 9000. Kolejny z dużych producentów płyt głównych wydał aktualizację dla swoich płyt głównych.

Pierwsze modele z rodziny AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec 2022 roku. I chociaż to nadal szalenie wydajne procesory, to wiele osób wyczekuje już odświeżenia oferty. A wygląda na to, że nowe jednostki od Czerwonych są już na horyzoncie, bowiem trzeci producent potwierdził gotowość od ich premiery.

GIGABYTE dołącza do firm takich jak ASUS i MSI

GIGABYTE wydało nowy BIOS w wersji beta dla swoich płyt głównych z chipsetami AMD X670, B650 i A620. Zawiera ona aktualizację AGESA 1.1.7.0, która wprowadza obsługę rodziny AMD Ryzen 9000. Według Tajwańczyków oficjalna wersja oprogramowania gotowa będzie w połowie maja.

Aktualizację BIOS-u można wykonać na kilka sposobów - ręcznie z poziomu UEFI, poprzez dedykowane złącze na płycie głównej i przycisk Q-Flash lub z poziomu systemu operacyjnego i programu Gigabyte Control Center. Oczywiście jak zwykle taka operacja niesie ze sobą pewne ryzyko i może skończyć się uszkodzeniem PC.

Zakłada się, że AMD zaprezentuje serie Ryzen 9000 na początku czerwca, podczas targów Computex 2024 na Tajwanie. Jest to więcej niż prawdopodobne, biorąc pod uwagę, że ASUS i MSI wydali podobne aktualizacje.

Nowa procesory mają korzystać z architektury AMD Zen5 i socketu AM5. Reszta to wciąż domysły, ale plotkuje się o wzroście IPC o 15% i użyciu nowej litografii TSMC. To ostatnie mogłoby oznaczać wyższe zegary. Pojawiały się też informacje o zwiększeniu maksymalnej liczby rdzeni z 16 do 32.

