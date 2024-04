Noctua ma nowe chłodzenie. Jest małe, ciche i wydajne

Dobre wieści dla fanów Noctua i komputerów Small Form Factor. Na rynek trafia jeszcze wydajniejsze, horyzontalne chłodzenie procesora.

W obecnych czasach złożenie małego, ale wydajnego zestawu komputerowego jest dużo prostsze niż kiedyś. Oczywiście to nadal droższa zabawa od "klasycznej wielkości" PC, a dodatkowo trzeba bardzo pilnować wymiarów podzespołów. Noctua postanowiła ułatwić zadanie wydając nowy cooler CPU.

Nowe chłodzenie wyceniono na około 369 złotych

Noctua NH-L12Sx77 to ulepszona wersja znanego i popularnego modelu NH-L12S. Opisywane chłodzenie jest nieco wyższe niż oryginał oraz wyposażono je w sześć, a nie cztery ciepłowody. Zapewnia to większą kompatybilność z modułami RAM i radiatorami VRM oraz zwiększa wydajność.

Noctua NH-L12Sx77 ma wymiary 77 x 128 x 131 milimetrów i masę 520 gramów, licząc wraz z wentylatorem. Miedziane rurki cieplne oraz podstawa zostały poniklowane, a więc nie straszny im kontakt z ciekłym metalem. Sam cooler zaprojektowano z myślą o gniazdach Intel LGA 1851, 1700, 1200, 115x oraz AMD AM5 i AM4.

Zastosowany wentylator to 120-milimetrowa jednostka Noctua NF-A12x15, wyposażona w łożysko SSO2. Pracuje ona z prędkością do 1850 RPM, przy wydajności do 55,4 CFM i deklarowanej kulturze pracy do 23,9 dB(A). Fabrycznie zamontowano ją pod radiatorem, ale użytkownik może zmienić pozycje na górną.

Noctua NH-L12Sx77 trafiła już do sprzedaży z sugerowaną ceną 85 euro, czyli około 369 złotych. Zdecydowanie więc nie jest tanio. W zestawie dostajemy pastę termoprzewodzącą Noctuaa NT-H2 oraz adapter L.N.A obniżający RPM, ale poprawiający kulturę pracy. Producent udziela 6 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Noctua

Źródło tekstu: oprac. własne