Razer Viper V3 Pro. To sprzęt dla prawdziwych wyjadaczy

Dużo grasz w dynamiczne gry online? Jesteś fanem rywalizacji rankingowej? Szukasz nowego, lekkiego gryzonia? W takim razie Razer ma coś dla Ciebie!

W gry komputerowe można grać nawet z wykorzystaniem najtańszej myszki, klawiatury czy słuchawek. Nie da się jednak zaprzeczyć, że dobre peryferia mają spory wpływ na komfort zabawy. A w przypadku gier online i od pewnego poziomu umiejętności mogą decydować o wygranym lub przegranym pojedynku.

Razer Viper V3 Pro wyceniono na 649 złotych

Jednym z liderów na rynku sprzętu dla graczy jest firma Razer. A tak się składa, że wypuściła ona dzisiaj do sprzedaży nowy model skierowany do najbardziej wymagających użytkowników. Cechuje się on ultralekką konstrukcją, topowym sensorem o wysokiej rozdzielczości i częstotliwością raportowania 8000 Hz.

Razer Viper V3 Pro to bezprzewodowa myszka o wymiarach 127,1 x 63,9 x 39,9 milimetrów i masie 54 gramów. Mamy tutaj do czynienia z symetrycznym kształtem i sześcioma programowalnymi przyciskami. Według producenta wbudowany akumulator pozwala nawet na 95 godzin grania na jednym ładowaniu.

Autorski sensor Razer Focus Pro 30K 2. generacji oferuje rozdzielczość do 35 000 DPI, maksymalną prędkość do 750 IPS i przyśpieszenie do 70 G. Jest to też jedno z nielicznych rozwiązań z częstotliwością raportowania do 8000 Hz, co oznacza szalenie niskie opóźnienie przy kliknięciu bezprzewodowym wynoszące 0,461 ms.

Zastosowane przełączniki optyczne Razera trzeciej generacji deklarują żywotność do 90 milionów kliknięć. Ślizgacze zostały wykonane z 100% PTFE i są proste w przypadku ewentualnej wymiany.

Razer Viper V3 Pro trafił już do sprzedaży na stronie producenta, do sklepów trafi niedługo. Sugerowana cena w Polsce to 649 złotych. W zestawie dostajemy odbiornik 8000 Hz oraz naklejki zwiększające chwytność. Opisywana myszka jest już w naszych rękach i niedługo możecie spodziewać się pełnej recenzji.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: oprac. własne