AOC Pro U3 to monitory, które zachwycą Cię swoimi kolorami

AOC zapowiedziało monitory skierowane do grafików komputerowych, fotografów, montażystów i innych osób, dla których liczy się wierne odwzorowanie kolorów.

Wybór nowego monitora komputerowego wcale nie jest prosty. W sklepach znajdziemy przynajmniej kilkadziesiąt różnych firm, a każda z setkami modeli. Do tego dochodzą różnice w specyfikacji. To właśnie dlatego producenci dzielą swoje portfolio na sektory skierowane do konkretnych grup odbiorców.

Ceny nowych monitorów wystartują od 1515 złotych

A tak się składa, że AOC poinformowało o nowej rodzinie monitorów stworzonych z myślą o pracy z grafiką komputerową. Seria Graphic Pro U3 obejmuje trzy różne modele, które doczekały się porządnych matryc i szeregu funkcjonalnych dodatków, takich jak chociażby sprzętowa kalibracja kolorów.

AOC U27U3CV to 27-calowa, a AOC U32U3CV to 31,5-calowa propozycja na matrycy Nano IPS, wyświetlającej do 1,07 mld kolorów. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 3840 x 2160 pikseli i częstotliwością odświeżania do 60 Hz. Czas reakcji wynosi 4 milisekundy, a kontrast statyczny 1300:1.

Model AOC Q27U3CV to również 27-calowa propozycja, ale już z matrycą IPS oferującą do 16,7 miliona kolorów. Oferowana rozdzielczość to 2560 x 1440 pikseli, a częstotliwość odświeżania sięga do 75 Hz. Co ważne, wszystkie trzy monitory mają pokrycie gamutu DCI-P3 w 98% oraz współczynnik Delta E<2 (sRGB).

Oprócz dobrego odzwierciedlenia kolorów, AOC wyposażyło swoje monitory w HUB USB, interfejs RJ-45 i złącza USB typu C z funkcja szybkiego ładowania i przesyłania obrazu. Modele AOC U27U3CV i U32U3CV dysponują przełącznikiem KVM, który ułatwia pracę przy kilku komputerach.

AOC Graphic Pro U3 trafią do sprzedaży w lipcu. Sugerowane ceny w Polsce ustalono na 1515 złotych za AOC Q27U3CV, 2035 złotych za AOC U27U3CV i 2556 złotych za AOC U32U3CV. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC, Unsplash / Anton Darius

Źródło tekstu: oprac. własne