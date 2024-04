Nadciąga gratka dla fanów małych PC

Marzy Ci się mały i wydajny PC, ale chcesz zachować niskie temperatury i dobrą kulturę pracy? Nic prostszego! Wystarczy sięgnąć po nową obudowę DeepCool.

W obecnych czasach zestaw komputerowy wcale nie musi być wielki i zajmować dużo miejsca. W sklepach jest całe zatrzęsienie podzespołów komputerowych stworzonych z myślą o małych PC. A już niedługo pula ta powiększy się jeszcze bardziej dzięki chińskiej firmie DeepCool.

Chińczycy oferują wygodny uchwyt do przenoszenia PC

DeepCool CH160 to obudowy o wymiarach 283 x 200 x 336 milimetrów i masie 3,3 kilograma. W środku zmieścimy płyty główne w formacie Mini ITX, karty graficzne o długości do 305 milimetrów oraz chłodzenia procesora o wysokości do 172 milimetrów. W przypadku zasilaczy w grę wchodzą zarówno jednostki ATX, jak i SFX(-L). Dla nośników danych przewidziano po jednym miejscu 3,5/2,5".

Front, top oraz dół konstrukcji wykonano z siatki mesh, a dodatkowe otwory wentylacyjne znalazły się na prawym boku. Możemy tutaj zamontować do czterech wentylatorów. Po jednym 120-milimetrowy z przodu i tyłu oraz dwa na dole. Oficjalnie obudowa nie wspiera chłodzeń wodnych.

Panel I/O znalazł się na lewym boku, przy dolnej krawędzi. Gości on dwa USB 3.2 Gen 1, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio oraz podświetlany przycisk Power. Wisienką na torcie jest uchwyt do przenoszenia PC.

Seria DeepCool CH160 trafi do sprzedaży 14 maja, w Polsce zaoferują ją sklepy x-kom oraz morele. Do wyboru będzie białą i czarna wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny pozostają nieznane, ale powinno być przystępnie.

Źródło zdjęć: DeepCool

Źródło tekstu: oprac. własne