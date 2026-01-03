Przełom w obrazie. Takiej technologii brakowało od lat

Firmy Asus i MSI mają wiele do zaoferowania na rok 2026 w kwestii monitorów. Wprowadzą one istotne innowacje, które mogą sporo zmienić.

CES 2026: nowe 32-calowe QD‑OLED-y

Na targach CES 2026, Asus i MSI mają zaprezentować nowe 32-calowe monitory 4K QD-OLED. Używają one najnowszych paneli QD-OLED Samsunga z nowym układem pikseli RGB typu V-Stripe. Ma on poprawić jasność obrazu oraz wyświetlać znacznie ostrzejszy tekst. Jak się jednak okazuje – to nie wszystko, co mają do zaoferowania.

Ci dwaj producenci zastosowali nowy filtr antyrefleksyjny, który zapewni głębszą czerń obrazu i w znacznym stopniu wyeliminuje efekt przebarwienia kolorystycznego na ekranie w bardziej oświetlonych pokojach.

Asus i MSI użyli swoich własnych nazw marketingowych na tę technologię. Asus nazywa ją BlackShield, natomiast MSI – DarkArmor. Jest to to samo rozwiązanie, stworzone przez Samsung Display.

Nowa warstwa optyczna zwiększa pochłanianie światła zewnętrznego, dzięki temu znika typowy dla QD‑OLED‑ów fioletowe lub czerwone przebarwienie widoczne przy oświetleniu. Czerń pozostaje ciemniejsza, a kontrast wyższy, a poziomy czerni są 40 procent lepsze. Dodatkowo ekrany te są 2,5x bardziej wytrzymałe na zarysowania. Oczywiście dzięki nowemu filtrowi antyrefleksyjnemu, mamy mniejsze odbicia światła i zwiększoną przez to widoczność.

Monitory Asus z nowymi panelami będą wydane jako seria PG32UCDM Gen 3, natomiast MSI użyje ich w dwóch różnych modelach MPG 322UR X24 oraz MAG 321UP X24. Mają one rozdzielczość 4K, odświeżanie 240 Hz oraz szczytową jasność 1300 cd/m2. O monitorach Asus PG32UCDM Gen 3 wiemy też, że dysponują gniazdami DisplayPort 2.1 (80Gbps), HDMI 2.1 i USB-C.