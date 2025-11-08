Przełom w monitorach. Ta technologia to milowy krok

Już wkrótce padnie nowy rekord w monitorach. W 2026 ukażą się najnowsze monitory z niespotykanym dotąd odświeżaniem.

Rekordowe monitory 1000 Hz nadchodzą

Dwaj producenci sprzętu, AOC oraz AntGamer szykują monitory z odświeżaniem 1000 Hz, które ukażą się w 2026 r. Do tej pory najszybsze odświeżanie w monitorach stało na poziomie 750 Hz. 1000 Hz pozwoli uzyskać niesamowitą klarowność ruchomego obrazu, która jest niemal nie do odróżnienia od statycznego obrazu.

AntGamer współpracuje z AMD i zamierza oferować swój nowy monitor szczególnie dla graczy preferujących Counter-Strike 2 czy PUBG. Na ten moment nie znamy wielu szczegółów technicznych poza tym, że chiński producent użyje panelu TN LCD obsługującego technologię BFI (Black Frame Insertion) i mechanizmu podświetlenia strefowego LED.

Z kolei o monitorze AOC wiadomo nieco więcej - będzie on modelem 27-calowym z dwoma trybami odświeżania - 500 Hz przy 1440p lub 1000 Hz przy 1080p. Nie wiadomo jednak, czy będzie on używał panelu OLED czy LCD.

Z planów wydawniczych AOC wynika, że firma szykuje osobny monitor 360 Hz z technologią Nvidia G-Sync Pulsar, która ma zapewnić "efekt porównywalny do 1000 Hz".

Warto podkreślić, że osiągnięcie 1000 Hz nie odbędzie się bez kompromisów. Użycie panelu TN LCD przełoży się na duży kompromis w jakości obrazu (w porównaniu do OLED-a czy IPS LCD). Trzeba też nadmienić, że panele OLED oferują lepszą klarowność obrazu w ruchu. Nawet jeśli panel LCD ma 1,5 lub 2x wyższe odświeżanie, panel OLED będzie oferował taką samą wydajność.

Jeśli chodzi o rodzaj portu, jaki będzie potrzebny do osiągnięcia 1000 Hz przy 1080p, obecny standard DisplayPort 2.1 zapewni takie odświeżanie, ale jedynie przy użyciu kompresji DSC i bez HDR-u. Z kolei nadchodzący standard HDMI 2.2 powinien obsłużyć 1000 Hz w Full HD, gdyż ma wyższą przepustowość (96 Gbps) niż DP 2.1 (80 Gbps).