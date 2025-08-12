Huawei tnie ceny zegarków. Nawet 300 zł zostaje na koncie

Huawei WATCH FIT 4 to lekki sportowy smartwatch, który pasuje do każdego stylu i sytuacji. Bateria zegarka pozwala cieszyć się wszystkimi funkcjami nawet przez 10 dni na jednym ładowaniu. Do wyboru są 4 wersje, każda w nowej cenie promocyjnej obniżonej na 599 zł (zamiast 699 zł rekomendowanej ceny detalicznej).

Natomiast Huawei WATCH FIT 4 Pro to lepiej wyposażony model, który m.in. ma jaśniejszy ekran. W tej serii nabywca zyskuje dostęp do profesjonalnych trybów sportowych (jak golf czy nurkowanie), znacznie ulepszonych czujników oraz pomiaru EKG. Całość zamknięto w obudowę z aluminium klasy lotniczej, z tytanową ramką i szafirowym szkłem chroniącym wyświetlacz. W aktualnej promocji ten zegarek można nabyć w 3 wersjach, które różnią się od siebie kolorem koperty i paska, za 899 zł (zamiast 1199 zł).

Powyższe produkty w obniżonych cenach dostępne są w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, Neonet, x-kom i Komputronik, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, u wybranych operatorów sieci komórkowych oraz w sklepie Huawei.pl. Promocje trwają do 14 września 2025 lub do wyczerpania zapasów.

Okazje na Huawei.pl

Sklep Huawei.pl przygotował atrakcyjną ofertę dla kilku produktów, dostępnych wyłącznie na tej stronie. Wśród nich znalazły się Huawei WATCH FIT 4 i FIT 4 Pro w wersji Color Edition (fioletowy oraz niebieski). Razem z zegarkiem nabywca w prezencie otrzyma pasek, a dodatkowo może dokupić sportowe słuchawki Huawei FreeArc za 319 zł.

Producent poleca również słuchawki Huawei FreeClip w kolorze różowego złota za 699 zł (wyrównanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni). Przy zakupie sklep dorzuca w gratisie inteligentną opaskę Huawei Band 10 oraz 12-miesięczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki. W zestawie można dobrać też wagę Huawei Scale 3 za 119 zł.

Promocja obejmuje również 2 tablety z błyszczącymi ekranami. Mowa o Huawei MatePad 12 X 8GB/256GB oraz Huawei MatePad Pro 12.2 2024 12/256GB. Ten pierwszy, czyli MatePad 12 X, kosztuje teraz 1799 zł (co jest wyrównaniem najniższej ceny z 30 dni), a w prezencie dołączone są rysik Huawei M-Pencil oraz 12-miesięczna ochrona ekranu.