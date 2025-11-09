Procesory AMD Zen 7 Grimlock mają być piekielnie szybkie

AMD przeżywa aktualnie złote czasy. Procesory Czerwonych z serii X3D są aktualnie najlepszym wyborem dla graczy, pozostawiając daleko w tyle konkurencję Intela. Jest duża szansa, że trend ten utrzyma się przy premierze kolejnych generacji, bo najnowsze plotki sugerują ogromny wzrost wydajności.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD Zen 7 Grimlock

AMD w tym momencie skupia się przede wszystkim na premierze kolejnej generacji procesorów z architekturą Zen 6. Te powinny zadebiutować już w przyszłym roku. Jednak już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat układów Zen 7 o kodowej nazwie Grimlock. Te mają trafić na sklepowe półki w 2028 roku i jeśli pogłoski są prawdziwe, to będą piekielnie szybkie.

Informacjami na temat nowych procesorów podzielił się Moore's Law is Dead, więc trzeba brać na nie poprawkę. Jego zdaniem procesory Zen 7 mają przynieść duże zmiany w ofercie AMD.

Wzrost jednowątkowej wydajności względem Zen 6 ma wynosić około 15-30 proc. Z kolei poprawa w zadaniach wielowątkowych ma sięgać poziomu aż 50-67 proc. To oznaczałoby, że seria Zen 7 będzie aż o 50 proc. szybsza od modeli Ryzen 9000 w przypadku wykorzystania jednego rdzenia i aż 150 proc. w przypadku wykorzystania wszystkich rdzeni.