Sprzęt

Procesory AMD Zen 7 Grimlock mają być piekielnie szybkie

Nowe procesory AMD Zen 7 Grimlock mają zadebiutować w 2028 roku. Już teraz wyciekły na ich temat ciekawe informacje. Szykuje się duży wzrost wydajności.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:44
1
AMD przeżywa aktualnie złote czasy. Procesory Czerwonych z serii X3D są aktualnie najlepszym wyborem dla graczy, pozostawiając daleko w tyle konkurencję Intela. Jest duża szansa, że trend ten utrzyma się przy premierze kolejnych generacji, bo najnowsze plotki sugerują ogromny wzrost wydajności.

AMD Zen 7 Grimlock

AMD w tym momencie skupia się przede wszystkim na premierze kolejnej generacji procesorów z architekturą Zen 6. Te powinny zadebiutować już w przyszłym roku. Jednak już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat układów Zen 7 o kodowej nazwie Grimlock. Te mają trafić na sklepowe półki w 2028 roku i jeśli pogłoski są prawdziwe, to będą piekielnie szybkie.

Informacjami na temat nowych procesorów podzielił się Moore's Law is Dead, więc trzeba brać na nie poprawkę. Jego zdaniem procesory Zen 7 mają przynieść duże zmiany w ofercie AMD.

Wzrost jednowątkowej wydajności względem Zen 6 ma wynosić około 15-30 proc. Z kolei poprawa w zadaniach wielowątkowych ma sięgać poziomu aż 50-67 proc. To oznaczałoby, że seria Zen 7 będzie aż o 50 proc. szybsza od modeli Ryzen 9000 w przypadku wykorzystania jednego rdzenia i aż 150 proc. w przypadku wykorzystania wszystkich rdzeni.

Poza tym użytkownicy mogą liczyć na wykorzystanie podstawki AM5, obsługę nawet 32 rdzeni i 64 wątków oraz znaczący wzrost ilości pamięci podręcznej 3D V-Cache w przypadku modeli X3D. Moore's Law is Dead mówi nawet o wartościach rzędu 448 MB pamięci L3 w przypadku topowych jednostek.

Image
telepolis
amd procesory AMD Zen7 Grimlock AMD Zen 7
Zródła zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Moore's Law is Dead