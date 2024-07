AMD kolejny raz dało ciało. Brakuje nowych procesorów

Dziennikarze i youtuberzy kolejny raz narzekają na AMD. Tym razem rozchodzi się o brak egzemplarzy testowych Ryzen 9000, co może znacząco opóźnić testy.

Chociaż AMD cieszy się dobrą opinią wśród konsumentów, to nadal zarówno Intel, jak i NVIDIA dominują na rynku procesorów oraz kart graficznych. Czerwoni muszą zadowalać się resztkami. Jednak gorzej sprawa ma się z wizerunkiem AMD w oczach recenzentów, a wszystko rozbija się o współpracę.

Testów na premierę AMD Ryzen 9000 będzie mało

Kontakt z Czerwonymi jest utrudniony, potrzebne aktualizacje oprogramowania wydawane są na ostatnią chwilę, mało jest eventów skupionych na analizie nowych architektur oraz technologii. I niestety wygląda na to, że w przypadku premiery serii AMD Ryzen 9000 ktoś znowu dał ciała.

Nowe procesory z rodziny AMD Granite Ridge mają debiutować na rynku już za tydzień, 31 lipca 2024. Jednak dziennikarze i youtuberzy z całego świata potwierdzają, że nadal nie otrzymali egzemplarzy testowych. Co więcej często brak konkretów na temat tego, kiedy można ich się spodziewać.

Sytuacja jest wyraźna w szczególności w Europie i Azji. Wbrew pozorom nie dotyczy tylko małych podmiotów, ale również dużych, znanych i obecnych od dawna na rynku redakcji jak niemiecki Computer Base. Ale również z USA dochodzą doniesienia o braku sampli AMD Ryzen 9000.

Co to oznacza? Że na premierę zobaczymy mniej niezależnych i obszernych testów. W najlepszy scenariuszu na test jednego CPU potrzeba około dnia roboczego, a czeka nas premiera czterech różnych modeli. Do tego dochodzą pomiary starszych generacji i rozwiązań konkurencji.

Recenzenci, którzy mieli na tyle szczęścia by dostać w swoje ręce nowe procesory zdradzają, że brak jest najwydajniejszego modelu - Ryzen 9 9950X. Czerwoni argumentują to "chęcią skupienia się na tańszych modelach". Pozostaje tylko liczyć na dziennikarzy, którzy pozyskają nieoficjalnie egzemplarze ES/QS wykorzystywane przez producentów płyt głównych.

