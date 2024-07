Monitory CRT wiecznie żywe. Osiągnięto zawrotne 700 Hz

Internet kolejny raz udowadnia, że przed entuzjastami nie ma żadnych granic. Tym razem padło na fana klimatów retro, który postanowił podkręcić monitor CRT.

Chociaż wielu czytelników Telepolis z pewnością jeszcze świetnie pamięta monitory CRT, to wyszły one z użycia już wiele lat temu. Zastąpiły je zdecydowanie mniejsze i lżejsze wyświetlacze LCD, a powoli pod domowe strzechy wkracza też technologia OLED.

Czy czeka nas powrót wyświetlaczy CRT? Raczej nie

Jednak mimo wielu wad CRT, miały też one swoje zalety. Co więcej wciąż chętnie wykorzystywane są przez entuzjastów klimatów retro. A jeden z nich, amerykański youtuber o pseudonimie "RetroGamingBase", postanowił podkręcić do granic możliwości swój monitor.

Amerykanin bawił się w OC z wykorzystaniem japońskiego modelu iiyama Vision MasterPro512. Już w przeszłości osiągał on częstotliwość odświeżania nawet 380 Hz i z powodzeniem cieszył się grami. Tym jednak razem cel był ambitniejszy - pokonać współczesne monitory, takie jak AOC AGON Pro AG246FK z 540 Hz.

Wykorzystując wbudowane w panel sterowania NVIDIA narzędzia zmniejszył on rozdzielczość do 320 x 120 pikseli, ustawił skanowanie progresywne oraz GTF. Pozwoliło to na uzyskanie zawrotnej częstotliwości odświeżania 700 Hz. A ze względu na technologię CRT obraz nie miał żadnego smużenia czy ghostingu.

Oczywiście to tylko ciekawostka. Abstrahując od tego, że monitory CRT to obecnie promil rynku, to taka rozdzielczość nie nadaje się do komfortowego grania w gry wydane w ciągu ostatnich 20 lat. Tak czy siak wynik robi wrażenie i pokazuje, że współczesne monitory mają jeszcze sporo pole do rozwoju.

