AOC podnosi poprzeczkę. Na rynek trafiają monitory 540 i 390 Hz

Jesteś fanem gier online? Szukasz nowego, szybkiego monitora? W takim razie AOC ma coś dla Ciebie. Tak szybkiego sprzętu jeszcze nie widziałeś.

W gry wideo z powodzeniem można grać nawet na starszym i tańszym zestawie komputerowym, tak długo jak spełnia on wymagania minimalne do odpalenia danego tytułu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że zdecydowanie przyjemniej robi się to przy stałym, wysokim FPS i na dopasowanym pod nas sprzęcie.

Nie zabrakło tutaj podświetlenia stroboskopowego i RGB LED

Co więcej w przypadku dynamicznych tytułów sieciowych każda milisekunda jest na wagę złota, bo zapewnia przewagę nad przeciwnikiem. A tak się składa, że marka AGON należąca do AOC przygotowała wyjątkowo szybkie monitory do e-sportu, o rekordowo wysokiej częstotliwości odświeżania i niskim czasie reakcji.

AOC AGON Pro AG246FK to płaski, 24-calowy monitor wyposażony w matrycę Ultra-Fast TN. Oferuje ona rozdzielczość 1920 x 1080 px, częstotliwość odświeżania do 540 Hz oraz czas reakcji (GtG) 0,5 ms. W przypadku odzwierciedlenia kolorów mowa o 99,6% pokryciu palety sRGB i 94,7% dla DCI-P3.

AOC AGON Pro AG256FS to również płaski, 24-calowy model ale z matrycą Fast IPS. Ponownie mowa o rozdzielczości Full HD, ale nieco niższym odświeżaniu do 390 Hz oraz większym opóźnieniu (GtG) - 1 ms. Jednak jak na technologię IPS przystało dostajemy tutaj lepsze kąty widzenia. Pokrycie gamutu sRGB sięga 99,1%.

Oba monitory oferują wsparcie technologii synchronizacji obrazu VESA AdaptiveSync oraz obsługę materiałów HDR, potwierdzoną certyfikatem VESA DisplayHDR 400. Prócz tego podstawa ma regulację wysokości (do 150 mm), pochylenia i obrotu. Panel I/O to dwa HDMI i DisplayPort plus 4-portowy HUB USB.

AOC AGON Pro AG246FK i AG256FS trafią do polskich sklepów już w sierpniu. Sugerowane ceny wydają się dość przystępne i wynoszą kolejno 2985 i 1917 złotych. Producent udziela 3 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: oprac. własne