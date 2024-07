NVIDIA wytacza ciężkie działa. AMD będzie miało problem

Jest szansa na to, że NVIDIA GeForce RTX 5090 wcale nie będzie najwydajniejszym układem nowej generacji. NVIDIA rozważa wskrzeszenie serii TITAN.

Nie jest żadną tajemnicą, że NVIDIA planuje premierę serii GeForce RTX 5000. Pierwotnie przewidywano jesień 2024, ale pojawiły się plotki o debiucie dopiero w 2025 roku. Wszystko za sprawą braku konkurencji ze strony AMD i Intela oraz wyjątkowo dobrej sprzedaży kart graficznych GeForce RTX 4000.

NVIDIA Blackwell TITAN idealnie sprawdziłby się w AI

Wygląda jednak na to, że nowa generacja przyniesie powrót dawno niewidzianego modelu. Mowa o układach TITAN, które ostatni raz dostępne były w generacji NVIDIA Turing (seria GeForce RTX 2000) w 2018 roku.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że NVIDIA pracuje nad kartą graficzną Blackwell TITAN. Nie jest to tylko wczesny pomysł, w laboratoriach Zielonych dostępny jest faktyczny prototyp układu. Jednak jego dokładna specyfikacja pozostaje nieznana, nie pojawił się też nawet na zdjęciach.

The big thing exists. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 23, 2024

NVIDIA Blackwell TITAN, o ile się pojawi, byłby wydajniejszym modelem niż GeForce RTX 5090. Do tej pory na rynek trafiło dziewięć "tytanów", pierwszy w 2013 roku. Pierwotnie były one skierowane do graczy z grubymi portfelami, ale później reklamowano je jako układy dla twórców treści i do domowych stacji roboczych. Wszystko za sprawą dużej i wydajnej pamięci VRAM.

Generację temu NVIDIA pracowała nad modelem TITAN Ada, ale został on anulowany i nigdy nie trafił do sprzedaży. Jednak teraz, przy znacznie większej popularności sztucznej inteligencji (nawet w domowym zaciszu) ma on więcej sensu. Oczywiście wszystko będzie zależeć nie tylko od popytu, ale i kosztów produkcji.

Zobacz: Tak wygląda współczesne PSP. Jest tańsze niż myślisz

Zobacz: ADATA wyciąga asa z rękawa. Nowy SSD o wydajności do 14 GB/s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne