AMD pozytywnie zaskakuje. Nowy model nie będzie droższy

AMD szykuje się do odświeżenia oferty procesorów Ryzen 9000X3D skierowanych do graczy. I wszystko wskazuje na to, że zostaną one oficjalnie zaprezentowane lada dzień - podczas styczniowych targów CES 2026. Potwierdza to fakt, że jeden z modeli pojawił się już w zagranicznym sklepie.

Dużo ciekawiej zapowiada się AMD Ryzen 9 9950X3D2

Mowa o AMD Ryzen 7 9850X3D, czyli 8-rdzeniowej i 16-wątkowej jednostce z taktowaniem do 5,6 GHz oraz 96 MB pamięci L3. Widoczna cena to 511,44 dolarów, czyli około 1836,32 złotych (+VAT). Każe to zakładać, że MSRP będzie na poziomie 499 lub - co bardziej prawdopodobne - 479 dolarów.

Jest to też sugerowana cena dostępnego już od dawna AMD Ryzen 7 9800X3D2. I nie powinno to nikogo dziwić, bo oba procesory są identyczne - ta sama architektura, litografia, gniazdo, konfiguracja. Jedyną zmiana będzie nieco większy zegar - o 400 MHz w nowszym modelu.