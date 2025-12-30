Sprzęt

AMD pozytywnie zaskakuje. Nowy model nie będzie droższy

Fani Czerwonych mogą odliczać już ostatnie dni do wystąpienia Lisy Su, gdzie pokazane zostaną nowości. Mowa m.in. o nowych CPU na bazie Zen5.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:13
0
AMD szykuje się do odświeżenia oferty procesorów Ryzen 9000X3D skierowanych do graczy. I wszystko wskazuje na to, że zostaną one oficjalnie zaprezentowane lada dzień - podczas styczniowych targów CES 2026. Potwierdza to fakt, że jeden z modeli pojawił się już w zagranicznym sklepie.

Dużo ciekawiej zapowiada się AMD Ryzen 9 9950X3D2

Mowa o AMD Ryzen 7 9850X3D, czyli 8-rdzeniowej i 16-wątkowej jednostce z taktowaniem do 5,6 GHz oraz 96 MB pamięci L3. Widoczna cena to 511,44 dolarów, czyli około 1836,32 złotych (+VAT). Każe to zakładać, że MSRP będzie na poziomie 499 lub - co bardziej prawdopodobne - 479 dolarów.

Advertisement

Jest to też sugerowana cena dostępnego już od dawna AMD Ryzen 7 9800X3D2. I nie powinno to nikogo dziwić, bo oba procesory są identyczne - ta sama architektura, litografia, gniazdo, konfiguracja. Jedyną zmiana będzie nieco większy zegar - o 400 MHz w nowszym modelu.

Znacznie ciekawiej zapowiada się druga z nowości - AMD Ryzen 9 9950X3D2, która zaoferuje 16 rdzeni i 32 wątki, ale według przecieków pamięć 3D V-Cache zostanie powiększona i łącznie dostaniemy aż 192 MB. Tutaj niestety nadal brak ceny, a więcej dowiemy się zapewne dopiero 6 stycznia. Tutaj jednak nie ma co liczyć na utrzymanie MSRP jakie miał Ryzen 9 9950X3D.

Zródła zdjęć: Shutterstock, momomo_us@X
Źródła tekstu: momomo_us@X, Wccftech, oprac. własne