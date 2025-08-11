AMD cichaczem wygasza starsze układy. To koniec z tanim graniem

Seria AMD Ryzen 5000X3D jako pierwsza wprowadziła do oferty Czerwonych procesory z 3D V-Cache, czyli dużą i szybką pamięcią podręczną zwiększającą wydajność w grach. Na przestrzeni lat Amerykanie wypuszczali kolejne modele, co pozwoliło przedłużyć żywotność leciwej platformy AM4. Niestety to powoli się kończy, a starsze CPU zaczynają być wygaszane.

Dalsza część tekstu pod wideo

Składając PC w 2025 roku lepiej wybrać nowsze rozwiązania

Jako pierwszy ze sprzedaży jakiś czas temu zniknął AMD Ryzen 7 5800X3D, a teraz przyszła pora na Ryzen 7 5700X3D. Mowa o wydanym w 2024 roku modelu na bazie architektury Zen3 i litografii 7 nm od TSMC, który oferuje 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 4,1 GHz i TDP 105 W.

Obserwując oferty w sklepach w ostatnich tygodniach widać wyraźnie, że dostępność spada, a ceny rosną. Jeszcze w marcu można było go kupić niemal wszędzie za 899 złotych, obecnie oferują go już tylko pojedyncze sklepy w cenie 1199 złotych, co podważa sens zakupu.