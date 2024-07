AMD szykuje nowe procesory dla gniazda AM4. Premiera tuż tuż

Masz starszy komputer? Zaczyna brakować Ci wydajności? Nie ma problemu! Już niedługo AMD umożliwi Ci upgrade za sprawą nowych procesorów.

Wygląda na to, że AMD szykuje się do prawdziwej ofensywy. W tym miesiącu dostaniemy aż trzy różne serie procesorów. Co prawda uwaga konsumentów i recenzentów będzie skupiona na układach Ryzen AI 300 oraz Ryzen 9000 na bazie architektury Zen 5, ale Czerwoni planują też coś dla starszych PC

AMD Ryzen 5000XT pojawią się w sklepach 31 lipca 2024

Mowa o dwóch modelach w ramach rodziny AMD Ryzen 5000XT dla platform wyposażonych w gniazdo AM4, a dokładniej Ryzen 7 5800XT oraz Ryzen 9 5900XT. Będą one korzystały z leciwej już architektury Zen 3. Ich premeira planowana jest na 31 lipca 2024.

Układ AMD Ryzen 9 5900XT to propozycja 16-rdzeniowa i 32-wątkowa, która pracuje z zegarem od 3,3 do 4,8 GHz. Model Ryzen 7 5800XT to procesor 8-rdzeniowy i 16-wąkowy z taktowaniem od 3,8 do 4,8 GHz. W obu przypadkach brak zintegrowanego układu graficznego (iGPU), a TDP ma wynosić 105 W.

Pierwotnie AMD mówiło o sugerowanych cenach na poziomie 359 i 249 dolarów, czyli około 1445 i 1005 złotych (+VAT). Byłby to bardzo łakomy kąsek dla posiadaczy płyt głównych AM4, bowiem pozwoliłoby to na tani, a potężny upgrade PC. Niestety Amerykanie wycofali się z tych cen, mówiąc, że był to "błąd w komunikacji". Trzeba więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać do końca miesiąca.

Źródło zdjęć: BH Photo, Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne