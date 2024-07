Japończycy z nowymi monitorami. Czas reakcji robi wrażenie

iiyama udowadnia, że granie w gry komputerowe wcale nie musi być drogie. Wszystko za sprawą nowych monitorów FHD i QHD z odświeżaniem 180 Hz.

Komputery to zarówno świetne narzędzie do pracy, jak i rozrywki. Surfowanie po sieci, oglądanie filmów czy seriali oraz granie w gry wideo. Dzisiaj skupimy się na tym ostatnim, bowiem znana i lubiana firma iiyama pokazała nowe monitory gamingowe. Ich mocną strona jest atrakcyjna specyfikacja i niska cena.

Ceny nowych monitorów iiyama zaczynają się od 669 złotych

Rodzina Red Eagle doczekała się pięciu nowych, płaskich modeli o przekątnej ekranu 24" lub 27". Mamy tutaj do czynienia z matrycami Fast IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz 2560 x 1440 pikseli. Oferują one częstotliwość odświeżania do 180 Hz i czas reakcji (MPRT) wynoszący zaledwie 0,2 ms.

Typowy kontrast to 1200:1, a maksymalna jasność sięga do 400 cd/m². Producent chwali się też "dobrym odzwierciedleniem kolorów", ale nie podano wartości pokrycia palety sRGB, Adobe RGB czy DCI-P3.

Oprócz tego nie zabrakło tutaj oczywiście technologii synchronizacji obrazu VESA Adaptive-Sync czy wbudowanych głośników (2 x 2W). Panel I/O jest dość skromny i oferuje po jednym HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, złącze słuchawkowe oraz cztery USB 3.2 Gen 1 typu A.

Opisywane monitory trafią do sprzedaży w Polsce w przyszłym miesiącu. Wyceniono je bardzo atrakcyjnie, acz najtańsze modele (bez dopisku GB) nie posiadają podstawy z regulacją wysokości.

iiyama G-Master G2470HSU-B6 Red Eagle - 669 zł

iiyama G-Master GB2470HSU-B6 Red Eagle - 749 zł

iiyama G-Master G2770HSU-B6 Red Eagle - 839 zł

iiyama G-Master GB2770HSU-B6 Red Eagle - 899 zł

iiyama G-Master GB2770QSU-B6 Red Eagle - 1299 zł

Źródło zdjęć: iiyama

Źródło tekstu: oprac. własne