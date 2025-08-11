Intel z nowym procesorem. To będzie najtańszy i najsłabszy model

Rodzina Intel Arrow Lake debiutowała pod koniec 2024 roku. Na start tradycyjnie dostaliśmy najwydajniejsze, ale i najdroższe modele. Tańsze propozycje pojawiły się dopiero na początku 2025 roku. Wtedy też po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o istnieniu budżetowego Intel Core Ultra 3 205, który szybko zniknął ze strony Niebieskich.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wybór starszych serii nadal wydaje się opłacalniejszy

Wygląda jednak na to, że omawiany CPU trafi wreszcie do sprzedaży. Zaczął się on bowiem pojawiać w ofertach pierwszych zagranicznych sprzedawców (acz jeszcze nie można go kupić). Francuskie PC21 dodało go na swojej stronie w cenie 155 euro, czyli około 659 złotych.

Dla porównania najtańszy do tej pory model z aktualnej generacji - Intel Core Ultra 5 225F - kosztuje w Polsce około 749 złotych, zaś w przypadku AMD Ryzen 5 9600X jest to 819 złotych. Taniej, jeśli sięgniemy po starsze CPU.

A co zaoferuje Intel Core Ultra 2 205? Mowa o 8-rdzeniowym i 8-wątkowym procesorze korzystającym z 4 dużych (Lion Cove) i 4 małych rdzeni (Skymont). Całość z taktowaniem bazowym 3,8 GHz i do 4,9 GHz w trybie Turbo oraz deklarowanym poborem mocy 57 W. Dopełnia to zintegrowany układ graficzny (2 rdzenie Xe) oraz jednostka NPU.