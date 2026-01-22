AMD z kolejnym potworem. Zdradzono datę premiery i cenę

Dotychczasowe plotki i przecieki okazały się prawdą. David McAfee, wiceprezes i dyrektor generalny ds. procesorów i kart graficznych w firmie AMD, zapowiedział oficjalnie model Ryzen 7 9850X3D skierowany do graczy. Zadebiutuje on już 29 stycznia 2026 z sugerowaną ceną 499 dolarów.

O flagowym AMD Ryzen 9 9950X3D2 nadal ani widu, ani słychu

Omawiany układ będzie korzystać z architektury AMD Zen5 i zaoferuje nam 8 rdzeni oraz 16 wątków z taktowaniem do 5,6 GHz, a wszystko to przy TDP rzędu 120 W. Oczywiście najważniejsza będzie pamięć 3D V-Cache o pojemności 96 MB. Całość wciąż ma korzystać z gniazda AM5, a więc nie będzie potrzeby wymiany dotychczasowych płyt głównych.

Niestety, nie pokazano jeszcze żadnych wykresów dotyczących wydajności. Pojawiło się tylko zapewnienie, że CPU stworzono "dla graczy, którzy wymagają płynnej, nieustępliwej wydajności w najważniejszych momentach".

The world’s most advanced gaming processor just got faster.



AMD Ryzen™ 7 9850X3D

Available Jan 29th | $499



Built for gamers who demand smooth, relentless performance when it matters most. pic.twitter.com/xtfH0lg7X2 — David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) January 22, 2026