Sprzęt

AMD z kolejnym potworem. Zdradzono datę premiery i cenę

Już niedługo fani gier oraz miłośnicy AMD dostaną jeszcze wydajniejszy układ Ryzen 9000X3D. Jego debiut planowany jest na koniec tego miesiąca.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:17
Dotychczasowe plotki i przecieki okazały się prawdą. David McAfee, wiceprezes i dyrektor generalny ds. procesorów i kart graficznych w firmie AMD, zapowiedział oficjalnie model Ryzen 7 9850X3D skierowany do graczy. Zadebiutuje on już 29 stycznia 2026 z sugerowaną ceną 499 dolarów.

O flagowym AMD Ryzen 9 9950X3D2 nadal ani widu, ani słychu

Omawiany układ będzie korzystać z architektury AMD Zen5 i zaoferuje nam 8 rdzeni oraz 16 wątków z taktowaniem do 5,6 GHz, a wszystko to przy TDP rzędu 120 W. Oczywiście najważniejsza będzie pamięć 3D V-Cache o pojemności 96 MB. Całość wciąż ma korzystać z gniazda AM5, a więc nie będzie potrzeby wymiany dotychczasowych płyt głównych.

Niestety, nie pokazano jeszcze żadnych wykresów dotyczących wydajności. Pojawiło się tylko zapewnienie, że CPU stworzono "dla graczy, którzy wymagają płynnej, nieustępliwej wydajności w najważniejszych momentach".

Ile AMD Ryzen 7 9850X3D będzie kosztować w Polsce? Sugerowana cena w postaci 499 dolarów jest o 20 dolarów wyższa niż MSRP dla Ryzen 7 9800X3D. Ten kosztuje w Polsce aktualnie 1999 złotych, a więc szybka kalkulacja zdradza, że należy oczekiwać pułapu 2099 złotych. Zwłaszcza, że oba układy różnią się jedynie taktowaniem.

Image
telepolis
amd procesor CPU 3D V-Cache AMD Zen5 AM5 AMD Ryzen 7 9850X3D
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak
Źródła tekstu: AMD, oprac. własne