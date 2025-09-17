Sprzęt

AMD Ryzen 5000 wiecznie żywe. Pojawił się nowy procesor

Mamy dobrą i złą wiadomość. Amerykanie przygotowali ciekawe i tanie układy dla starszych komputerów, ale nie będzie ich można kupić w Polsce.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:10
1
AMD ponownie zaskakuje, wprowadzając kolejny procesor oparty na architekturze Zen 3 dla platformy AM4, która wydaje się być wręcz nieśmiertelna. Tym razem mowa o modelu Ryzen 5 5600F. Niejasny jest dopisek "-F" w nazwie, zapoczątkowany przez CPU bez zintegrowanego układu graficznego, skoro procesory od Czerwonych z tej generacji i wcześniejszych już i tak domyślnie nie posiadają iGPU.

Cena poniżej 400 złotych, ale w Europie się nie pojawi

AMD Ryzen 5 5600F posiada 6 rdzeni i 12 wątków, tak jak standardowy układ Ryzen 5 5600, lecz jego zegary zostały mocno obniżone. Zamiast 3,5 GHz bazowo i 4,4 GHz w trybie boost, oferuje on jedynie od 3,0 do 4,0 GHz. To odbije się na wydajności w grach i programach. Na szczęście AMD nie ograniczyło pamięci L3, która nadal wynosi 32 MB. TDP to 65 W.

Niestety, według oficjalnej strony producenta AMD Ryzen 5 5600F przewidziano tylko na rynek azjatycki, bez planów globalnej dystrybucji. Cena nie została ujawniona, ale wszystko wskazuje na to, że układ będzie kosztować około 100 dolarów, czyli poniżej 400 złotych. Entuzjaści będą więc zmuszeni do ściągania ich na własną rękę z platform jak AliExpress.

Image
telepolis
amd procesor CPU AM4 AMD Zen3 AMD Ryzen 5 5600F
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Wccftech, oprac. własne