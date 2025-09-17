AMD Ryzen 5000 wiecznie żywe. Pojawił się nowy procesor

AMD ponownie zaskakuje, wprowadzając kolejny procesor oparty na architekturze Zen 3 dla platformy AM4, która wydaje się być wręcz nieśmiertelna. Tym razem mowa o modelu Ryzen 5 5600F. Niejasny jest dopisek "-F" w nazwie, zapoczątkowany przez CPU bez zintegrowanego układu graficznego, skoro procesory od Czerwonych z tej generacji i wcześniejszych już i tak domyślnie nie posiadają iGPU.

Cena poniżej 400 złotych, ale w Europie się nie pojawi

AMD Ryzen 5 5600F posiada 6 rdzeni i 12 wątków, tak jak standardowy układ Ryzen 5 5600, lecz jego zegary zostały mocno obniżone. Zamiast 3,5 GHz bazowo i 4,4 GHz w trybie boost, oferuje on jedynie od 3,0 do 4,0 GHz. To odbije się na wydajności w grach i programach. Na szczęście AMD nie ograniczyło pamięci L3, która nadal wynosi 32 MB. TDP to 65 W.